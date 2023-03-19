夫妻養女兒40年　掐指一算才知「不是親生」！法院判婦產科賠1.5億

▲南韓一對夫妻因婦產科疏失，錯養女兒長達40年。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

醫院傳出抱錯嬰兒的事蹟時有所聞。不過，南韓一對夫妻因婦產科的過失，錯將陌生人的子女視為親生女兒，養育至今已長達40年，豈料最近才終於透過血型得知「女兒不是親生女兒」，而自己真正的親生女兒卻因此下落不明，一氣之下告上法院，法院判處婦產科須賠償1.5億韓元（約新台幣350萬元）。

根據《韓聯社》，南韓首爾西部法院民事13單獨庭昨（18）日針對上述案件開庭審理，法官金辰熙（김진희）判處婦產科醫院須賠償該對夫妻A某、B某，以及女兒C某各5000萬韓元，總共需賠償1.5億韓元。

報導指出，該對夫妻A某、B某1980年在京畿道水原市的某婦產科醫院誕下一名女兒，夫妻倆將C某認定是自己的親生女兒，一家三口的天倫情緣持續了40年，豈料直到去年4月才透過血型推論後得知，C某的血型按理來說根本不可能是自己所親生。

於是夫妻倆和女兒立刻進行DNA親子鑑定，結果終於確認C某的確不是自己的親生女兒，親子關係不存在。夫妻倆推斷當年自己的親生女兒恐怕遭到失誤調包，於是向婦產科醫院詢問，沒想到事情經過40年，婦產科醫院早就刪除當年的醫療紀錄。

最後，夫妻倆根本無法得知自己的親生女兒究竟是誰，自然也無法釐清「真．親生女兒」如今的下落。

對此，法院認為雖然目前尚無明確證據能夠證實婦產科醫院調包胎兒，然而小孩在成長期間被調包成其他名孩童的機率根本是微乎其微，因此法院判定原告勝訴，「將非親生子女的C某交給該對夫婦撫養，本來就是被告、或是被告所雇用護理師犯下的過失，因此有賠償其損失的義務。」