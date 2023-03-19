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普丁恐因「戰爭罪」受審！國際刑事法院曝1招　非成員國也逃不掉

▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

國際刑事法院（ICC）17日對俄羅斯總統普丁發布逮捕令，首席檢察官卡林汗（Karim Khan）表示，各國成立法院時簽署的《羅馬規約》第27條明確表示，「個人官方職位與法庭管轄權無關」，因此即使俄羅斯並非成員國，普丁仍可能因為涉嫌戰爭罪（war crime）而出庭受審。

國際刑事法院對普丁及俄國官員路芙娃─貝洛娃（Maria Lvova-Belova）發布逮捕令，指控他們密謀把烏克蘭兒童強迫送往俄羅斯接受「再教育」。但莫斯科宣稱沒有強迫，而且這麼做是為了拯救孩子。

CNN報導，卡林汗指出，此舉讓普丁成為第一個被發布逮捕令的聯合國安理會常任理事國國家元首，已經創造歷史。克里姆林宮則抨擊逮捕令是「不可接受的」，發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「俄羅斯就像許多國家一樣，不承認這個法院的管轄權，因此從法律角度來看，任何此類裁決對於俄羅聯邦都是無效的。」

關於俄方的說法，卡林汗透露，法官也認為發布逮捕令為合適舉措。他提到納粹戰爭罪犯、前南斯拉夫總統米洛塞維奇（Slobodan Milošević）、前利比亞領導人查爾斯泰勒（Charles Taylor）等人接受的歷史性審判，「他們全都是強大而有權勢的人，卻仍發現自己身處法庭之上。」

卡林汗解釋，國際刑事法院不會進行缺席審判，所以被告必須被莫斯科當局移交至海牙，或在俄羅斯境外被捕，才可能開庭。但是，法官仍能在被告未現身的狀況下召開聽證會，於審判前評估證據。

▲▼國際刑事法庭（International Criminal Court）總部位於荷蘭海牙（Hague）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際刑事法院總部位於荷蘭海牙（Hague）。（圖／達志影像／美聯社）

國際刑事法院旨在審判種族滅絕、反人類罪、侵略與戰爭罪，又被稱為「最後手段的法庭」，儘管全球123國簽署《羅馬規約》（Rome Statute）成立，但美國、中國、俄羅斯與烏克蘭皆非成員國。其中，俄羅斯在2016年普丁簽署命令後才退出。

國際刑事法院經常因為官僚主義被批評，卡林汗也坦言「我們必須加快速度。」他回憶，去年2月在孟加拉調查洛興雅（Rohingya）種族滅絕案時，下定決心不能拖延烏克蘭案件，「我2月28日回到海牙，清楚表明正在申請展開調查，也邀請各國把此事提交至我的辦公室，因為這會加速我們向前推進與調查的能力」，如今全球43國要求調查烏克蘭案件，包括日本、拉丁美洲及歐洲的國家，「這是法院所有締約國的1/3。簡單的現實是，這些罪行沒有被掩蓋起來。」

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