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親子

親子關係不疏離！專家：5個秘訣促進親子關係與家庭和諧

▲▼5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵。（圖／取自pexels）

▲想建立正向親子關係，父母可透過共讀、共玩、共食等日常生活大小事，一起共創家庭美好回憶。（圖／Pexels）

生活中心／綜合報導

沒有人天生就是完美好父母，學習如何有效地花時間陪伴孩子，將有助提升親子關係與家庭氣氛，親職溝通作家羅怡君說明，其實透過親子共讀故事、共玩、共食等方式，就能消弭與孩子之間的疏離感，一起共創美好回憶，想建立正向親子關係與良性溝通，其實比想像中更簡單。

羅怡君說，提升親子關係的關鍵在於「花時間陪伴」，父母若能和孩子共同經營、從事一些家庭活動，增加彼此的觀察與了解，才有機會開啟更多溝通機會，甚至也能進一步了解孩子的特質與天賦。

▲▼5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵。（圖／取自pexels）

▲父母從孩子愈小的時候開始親子共讀故事，愈能為親子關係打下良好的基礎。（圖／Pexels）

提升親子關係不二法門！「8個好習慣」培養父母與孩子的親密溝通

羅怡君說明5個可能提升親子關係的好習慣，以下方式供家長參考：

● 提升親子關係好習慣1：親子共讀
與孩子一起閱讀不同主題、面向多元的繪本，一方面拓展家長對新世代和新議題的了解，也讓孩子感受到父母對他們生活和學習的關心，養成親子共讀的習慣將有助於親子關係的養成，而非單純只是為了培養孩子的閱讀習慣。

● 提升親子關係好習慣2：一起做家事
讓孩子參與日常生活中的工作，無形之間培養孩子的責任感和自信心，也能藉由日常生活的工作過程中，增加家庭成員之間的溝通和合作。

● 提升親子關係好習慣3：分享興趣
若想提升親子關係，可以積極發掘彼此特別喜歡或擅長做的事情，互相學習和欣賞，例如父母其實手很巧、很會手作，而孩子可能很會唱歌、跳舞等，有助增加彼此的信任、欣賞和連結，而這時也可以找相關主題的繪本來延伸親子互動，共同探索新知，讓家庭關係更加親密。

● 提升親子關係好習慣4：固定時段互動
父母應多加安排和孩子在固定時間（例如用餐後或睡覺前）一起進行親子活動，孩子會漸漸感覺到穩定及安心感，讓孩子可預期並享受能和父母溝通互動的家庭時間，長期之下孩子會比較願意敞開心扉，增進親子關係；若家中不只一個孩子，最好分別安排專屬時光。

● 提升親子關係好習慣5：把家庭回憶具象化
和孩子一起將美好的記憶或時光輸出，例如：一起動手做成小書，或洗出照片用相框陳列家中，又或做成專屬紀念品，放在顯眼的地方，讓全家人一起珍惜懷念美好時光，無壓提升親子關係。

● 提升親子關係好習慣6：放下手機傾聽
陪伴時，父母不能「人在心不在」，盡量尊重彼此對話共處的家庭時間，像是吃飯就是個一定要放下手機的時段，很適合專心陪伴孩子，分享交流時事、學校生活等想法。

● 提升親子關係好習慣7：多一點肢體接觸
父母可強化和孩子的眼神交流，並適時與孩子擁抱等互動，甚至去創造屬於一家人之間專屬的小暗號。

● 提升親子關係好習慣8：讚美孩子努力的過程
提取孩子正向行為給予肯定，不要只是讚美結果，像是孩子賽跑輸了，一般父母會用「輸了也沒關係」的說法安慰孩子，但這其實無法真正起到安慰效果，建議父母應該正向的說：「我看到你雖然落後，但你仍然很努力地跑到最後」，讓孩子知道並不是只有做得好才值得肯定，孩子的努力也很重要。

▲▼5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵。（圖／取自pexels）

▲父母陪孩子一起進行親子活動，讓孩子從中感覺到安心感。（圖／Pexels）

別過度干涉孩子的一切！親子關係「3大NG行為」避免踩雷

想要提升親子關係，除了在溝通互動過程中應確保品質和時間上的保障，羅怡君也建議父母在與孩子的相處過程中，應避開可能造成孩子情緒爆炸的3個地雷區：

● 提升親子關係NG行為1：不要打斷、批評孩子
父母應盡量專注地傾聽孩子分享他們遇到或感受到的事情，不打斷或批評他們，容許他們有一些空白；孩子不回話時，很可能是還在思考，等他沉澱、整理好情緒之後，就會鼓起勇氣開口溝通，若急於打斷，孩子可能就無法完整的表達，錯失傾聽真實想法的機會。

● 提升親子關係NG行為2：不急著解決問題
現代家長常因工作關係而被訓練成「不能出錯」、「不喜歡負面」，只想盡快解決任何突發狀況，回歸「美好」的狀態，因此容易忽略孩子的真實情緒。建議父母先同理孩子的感受，在他們處理完負面情緒後再跟他們分析問題，若孩子沒有主動詢問父母意見，最好不要搶著回應，否則很可能導致親子關係出現裂痕。

● 提升親子關係NG行為3：不要限制孩子的喜好
以親子共讀為例，中高年級以後孩子的閱讀能力變強，會開始有個人的喜好，很可能和家長閱讀品味懸殊，許多家長會不自覺想介入，像是反對他們看漫畫或鬼怪、驚悚之類的作品，而這樣的介入很可能造成家庭關係感到疏離。其實父母要做的反而是盡量提供多元選擇去開拓孩子的眼界，也可以透過提問及回應的方式，去了解孩子們見解與喜好，保持親子關係的聯繫熱度。

▲▼5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵。（圖／資料照）

▲與孩子共讀繪本時，可從書本內容尋找共同話題，藉此讓親子關係加溫。（圖／資料照）

親子共讀「繪本小故事」尋找共同話題 讓親子關係迅速加溫

羅怡君說，想提升親子關係，善用繪本對父母而言會是一個很好的家庭工具及溝通方式。隨著孩子漸漸長大，不見得每件事情都想和父母報告，因此有時候透過共讀一本繪本小故事的過程，會讓孩子聯想到近期學校發生的某個特定事件，變成開啟親子對話、增進思考的機會；若孩子遇到一些困擾，父母可透過找尋對應的繪本，間接提供孩子更開放的想法及情緒釋放。

有鑑於現代快節奏的生活，許多家長可能無法花足夠的時間和孩子相處，導致家庭關係變得日益疏離。麥當勞近期力推「親子共讀」活動，鼓勵家長與孩子在共餐時一起閱讀繪本，增加彼此之間的互動和溝通，透過共同活動的過程建立起更親密的親子關係，增強家庭之間的感情。

▲▼5個親子關係提升秘訣　親職專家：高品質陪伴是關鍵。（圖／資料照）

▲親職溝通作家羅怡君分享繪本內容多元且充滿思辯空間，是父母提升親子關係的優質工具。（圖／資料照）

積極促進和諧關係！進一步探索孩子內心世界 建立正確價值觀

長期推動親子共讀理念的麥當勞，就曾陸續推出《跟著北極熊去冒險》、《班驢初見面》、《搶救粉紅海豚》等知名雙語繪本，輕鬆有趣且內容紮實有益，大人小孩都能獲得更多的知識、啟發想像力，因此常獲得網友好評與收藏。

在閱讀的過程中，家長可以從中了解孩子的興趣和想法，進一步了解孩子的內心世界，促進親子關係的和諧，而孩子也能感受到家長的關注和理解，同時建立正確的價值觀念，成為有道德和責任感的人。列入麥當勞年度選書的《HOME》，內容更是取材自生活中唾手可得的素材，組成各種家的面貌，能幫助家長與孩子一同摸索家的美好關係與想像。

▲▼麥當勞_麥麥親子共讀宣傳。（圖／記者周宸亘攝）

▲羅怡君肯定並支持麥當勞鼓勵促進親子關係的心意與做法，認為民以食為天，除了填飽肚子，頭腦也需要精神糧食。（圖／記者周宸亘攝）

掌握培養感情關鍵！飯局放下手機，多和孩子聊天促進親子溝通

對於麥當勞推廣精選溫馨親子共讀讀本蔚為話題，羅怡君相當肯定並支持麥當勞鼓勵陪伴孩子、促進親子關係的心意與做法，她認為「民以食為天」，除了吃下肚子的「糧食」之外，腦袋也需要精神糧食，而且也許要定時補充與注重到底「吃」了什麼，而且麥當勞本身也很注重自己的衛生及健康等，連帶品牌所挑選的繪本也相當正向且有意義的，將有助於與孩子溝通在各階段可能面臨生活問題及困境。

另一方面，吃東西是少數讓家庭成員一定會放下手機的時候，而華人父母格外重視一起吃飯團聚，如果父母一時不知道要和孩子聊些什麼，其實共讀繪本就是增進親子關係很好的聊天題材，可以問問孩子喜不喜歡、或父母可分享自己小時候的生活經驗等，建構一個讓家庭成員開啟對話的過程，讓家長和孩子在親子共讀的好食光中享受家庭成員互相陪伴的快樂。

正向親子關係從小就要培養！父母、孩子共同建立美好家庭關係

正向親子關係的建立需要從小培養，建議父母多帶孩子參與各式活動，也可輪流安排孩子或父母喜愛的活動，建立屬於親子之間的獨特回憶，而且愈早開始行動愈能為親子關係打下良好基礎，暢通親子互動的橋樑。

相信多數父母最大的心願，無非是要孩子無憂無慮、健康成長，透過長期培養共同興趣或建立親子共讀習慣等方式，建構良好的相處模式，不只能增加家庭成員之間彼此的信任感，也能自然而然為親子關係加溫。

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關鍵字：

親子關係家庭關係孩子父母家庭

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