有抹茶布丁銅鑼燒、奶蓋蛋糕！　「4款隱藏版抹茶甜點」超商限定吃

▲超商最新4款隱藏版抹茶甜點一次看。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

超人氣隱藏版抹茶甜點來了！繼抹茶霜淇淋、麵包後，有超商再度網羅4款罪惡抹茶甜點，不僅有「星野抹茶布丁銅鑼燒」、「楊嘉明抹茶岩山奶蓋蛋糕」等，還有2款超濃郁抹茶巧克力蛋糕，通通不能放過，3月22日起限時開放預購，抹茶控把握機會吃。

▲抹茶蛋糕上頭淋了滿滿鹹香奶蓋。

全家最新「4款隱藏版人氣抹茶甜點」來了，首推超罪惡「星野柴蜜抹茶布丁銅鑼燒」，選用經典蜂蜜餅皮包裹住滑嫩抹茶布丁，還加了抹茶卡士達，口感甜而不膩還能吃到抹茶香，再來必吃世界甜點冠軍楊嘉明烘焙所的「抹茶岩山奶蓋蛋糕」，在蓬鬆的抹茶蛋糕上淋滿爽口鹹奶油、抹茶粉，打造濃濃抹茶香氣。

▲▼加碼吃2款抹茶巧克力蛋糕。

除外還有2款抹茶巧克力蛋糕等吃，包括「艾波索日本愛知抹茶黑金磚」，內餡是以日本愛知縣抹茶結合北海道奶霜製成，再佐以綿密比利時巧克力蛋糕，以及七見櫻堂的「八重茶宴-抹茶黑巧克力蛋糕」，手工製成8層蛋糕並層層堆疊抹茶、黑巧克力，濃郁滋味罪惡爆表，3月22日起至5月2日於FamiPort限時開放預購。

▲八月堂超可愛「恐龍可頌」開吃。（圖／八月堂提供）

另，甜點控也不能錯過八月堂最新「麥可恐龍可頌」，使用美祿經典麥芽巧克力粉製成卡士達內餡，接著擠進酥脆可頌當中，每一口都能吃到濃郁可可香，而可愛的恐龍巧克力就站在可頌上，超級療癒，且恐龍巧克力有4款不同造型，隨機販售，即日起於全門市（新光南西三館僅五、六、日販售）上市，還可享買5送1優惠。