拚5%經濟增長目標　陸副財長：財政支出將「強度加力」

▲中國大陸今年經濟增長目標為5%。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸財政部副部長夏先德18日表示，為了達到5%的經濟增長目標，將在積極的財政政策上加力，包含財政支出、專項債投資拉動，以及推動財力下沉。

夏先德提到，過去幾年，全球經濟處於一個充滿挑戰的階段，從貿易摩擦、世紀疫情、供應鏈挑戰到地緣衝突、物價飆升、發達國家貨幣政策轉向，無不讓人感受到百年變局帶來的影響，雖然目前全球發展態勢出現向好跡象，但一些變化需要關注，包含經濟增速有所變化、利率環境有所變化、全球化環境有所變化，以及人口結構有所變化。

夏先德指出，2023年，中國政府將經濟增長預期目標定在5%左右，為落實好這一目標，積極的財政政策將加力提效，加力主要是適度地加大財政政策的擴張力度。

一是在財政支出上強度加力。2023年，全國一般公共預算支出安排27.51萬億元，增長5.6%，赤字率按照3%安排，比上年提高0.2個百分點。全國財政赤字3.88萬億元，比上年增加5100億元。

二是在專項債投資拉動上加力。新增專項債務限額3.8萬億元，比上年增加1500億，同時適當擴大投向領域和運作項目資本金的範圍，支持地方正常融資的需求。

三是在推動財力下沉上加力。持續增加中央對地方的轉移支付的力度。2023年中央對地方轉移支付10.06萬億元，比上年增長3.6%，這些轉移支付重點向困難地區和欠發達地區傾斜，確保兜牢兜實基層的「三保」底線。

夏先德強調，所謂的提效就是要提升財政政策的效能，一方面，要完善稅費優惠政策，增強精準性和針對性，著力助企紓困，另一方面，優化財政支出的結構，更好地發揮財政資金的四兩撥千斤的作用，有效帶動擴大全社會的投資，促進消費，「同時，加強與貨幣、產業、科技和社會政策的協同配合，形成政策合力，推動經濟運行整體向好。」