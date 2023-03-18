普丁被通緝惹怒俄國！　痛斥國際刑事法院：離譜無法接受

記者張靖榕／綜合外電報導

國際刑事法院（ICC）17日對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，要他為在俄烏戰爭中犯下的戰爭罪行負責。烏克蘭對此欣然表示歡迎，俄羅斯則痛斥通緝非常「荒謬」，克里姆林宮更表示這是「離譜而且不可接受的」。

克里姆林宮發言人表示，俄羅斯拒絕國際刑事法院對普丁發出的逮捕令，並稱這是「離譜而且不可接受的」。對於法院在聲明中指稱，普丁涉嫌「非法驅逐兒童」與非法將兒童從烏克蘭占領地轉移到俄羅斯聯邦的行為，克宮也駁斥這樣的說法「荒謬」，還說俄方盡全力保護幼兒和家人能繼續待在一起。

俄羅斯權利專員利沃娃-貝洛娃（Maria Alekseyevna Lvova-Belova）也被國際刑事法院發布通緝令，與普丁都因戰爭罪被列為逮捕對象，利沃娃-貝洛娃對此以嘲諷回應，說國際社會注意到她的成就「很棒」。

烏克蘭對於國際刑事法院的作法表示歡迎，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，「歷史性的決定將導出歷史性的責任」。澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，逮捕令「只是個開始」，烏克蘭官方目前已經將300名被強迫遷移俄羅斯的孩童救回。

國際刑事法院（ICC）成立於2002年，總部位於荷蘭海牙，主要功能是對犯有滅絕種族罪、危害人類罪、戰爭罪、侵略罪的個人進行起訴與審判。





▲俄羅斯總統普丁遭國際刑事法院通緝。（圖／達志影像／美聯社）