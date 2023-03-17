北約兩國贈烏克蘭戰機　習近平將訪俄牽動美中對立

▲斯洛伐克宣布，提供烏克蘭米格-29（Mig-29）戰機。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）



文／中央社

波蘭宣布將提供烏克蘭戰機，創下北約成員國首例，隨後北約國家斯洛伐克也跟進。另一方面，中國當局宣布，國家主席習近平將於20日訪問俄羅斯。據分析，此行將對俄烏戰爭及美中關係產生廣泛影響。

●波蘭將提供烏克蘭4架戰機 創北約成員國首例

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，波蘭政府初步將運送4架米格-29戰機（MiG-29）給烏克蘭，成為第一個提供烏克蘭戰機的北大西洋公約組織（NATO）成員國。

法新社報導，烏克蘭已多次要求西方盟友提供戰機，但到目前為止，沒有西方國家承諾給基輔戰機。

烏克蘭主要尋求獲得美國製的F-16現代戰機，米格-29則為蘇聯設計。

杜達告訴記者：「未來幾天我們會先移交─如果我沒記錯的話─4架可充分運作的戰機給烏克蘭。」

●斯洛伐克跟進波蘭 贈送烏克蘭13架米格機

繼波蘭後，斯洛伐克總理赫格（Eduard Heger）表示，將捐贈13架米格29戰機給烏克蘭，成為第二個贈送戰機給烏克蘭的北約國家。俄羅斯宣稱會將戰機全數摧毀。

法新社報導，赫格告訴記者，「我們將把13架米格29戰機交給烏克蘭」，並表示還將提供烏克蘭一套「立方」（Kub）防空系統。

烏克蘭早已要求西方盟邦提供戰鬥機，只是將主要目光投向現代化的美製F-16戰機。

赫格說，「我們的作法已與波蘭和烏克蘭充分協調」，並說他領導的政府「站在歷史正確的一邊」。

俄國克里姆林宮回應道，波蘭和斯洛伐克交給烏克蘭的戰鬥機都將被摧毀，重申西方對烏克蘭交運武器不會改變俄國的軍事目標。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「正如我們一再指出，提供這種軍備不會改變特別軍事行動的結果…當然，所有這類軍備都將被摧毀。」

▲習近平3/20將訪問俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



●中國外交部宣布 習近平3/20訪問俄羅斯

中國外交部宣布，中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。

根據中國外交部網站消息，中國外交部發言人華春瑩宣布，應俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）邀請，中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。

習近平與普丁上一次會面是在去年9月在烏茲別克舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）高峰會上。

路透社此前先揭露習近平可能在中國兩會結束後出訪莫斯科。華爾街日報引述消息人士稱，結束對莫斯科的訪問之後，習近平可能會與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行通話。

2月24日是俄烏戰爭一週年，中國外交部發布「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。

●紐時：習近平訪俄羅斯 牽動烏克蘭戰爭和美中對立

紐約時報指出，中國國家主席習近平將於20日訪問俄羅斯，這是俄國對烏克蘭發動全面侵略以來習近平首度對俄國是訪問。他預計與俄國總統普丁舉行的會談可能對俄烏戰爭及美中關係有廣泛影響。

紐時報導，由於中國在外交與經濟上支持俄羅斯，令美國與歐洲感到不滿，歐美領袖將密切觀察習近平這趟訪俄行。

據報導，中俄維持深度戰略關係，因為兩國理念相同，也都是擁有核武的強權國家，皆尋求削弱美國在地緣政治上的優勢地位。

習近平尋求打造全球政治家形象，尤其是上週北京斡旋促成沙烏地阿拉伯與伊朗意外達成協議恢復外交關係。兩國先前已進行過廣泛對話，並表達願意修補關係。

然而，調停戰爭會是更艱難許多的挑戰。俄烏戰事持續，且雙方目前看起來都未準備進行談判來結束戰火。

●俄烏戰爭逾一年 中立國瑞士多數人支持向北約靠攏

在俄羅斯全面入侵烏克蘭一年後，瑞士政府表示，瑞士大多數人支持與北約建立更密切的關係，是這個軍事中立國首次出現這樣的情況。

隸屬蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的瑞士軍事學院及安全研究中心（Center for Security Studies）發布了一份關於外交、安全和國防政策問題的公眾輿論年度調查，以評估長期趨勢。

調查顯示，今年1月時，55%的瑞士人支持與北約建立更緊密的關係，比2021年1月的調查結果高出10個百分點。

瑞士國防部透過聲明表示：「這是首次有些微多數人口抱持這樣的意見。」