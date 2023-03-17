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南美館董事長副市長趙卿惠兼任　新館長林秋芳掌舵開新局

▲台南市美術館17日舉行第4屆第1次董監事聯席會，新任董事長由台南市副市長趙卿惠兼任外，新任館長由前宜蘭縣美術館館長林秋芳出任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市美術館17日舉行第4屆第1次董監事聯席會，新任董事長由台南市副市長趙卿惠兼任外，新任館長由前宜蘭縣美術館館長林秋芳出任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市美術館17日舉行第4屆第1次董監事聯席會，除新任董事長由台南市副市長趙卿惠兼任外，也確定新任館長由前宜蘭縣美術館館長林秋芳出任。

南美館指出，趙卿惠曾任市府新聞處長、研考會主委，行政經驗豐富，此次監督機關依「台南市美術館設置自治條例」第11條規定，任命其兼任該館董事長，盼借重其嫻熟的行政專業，帶領南美館第4屆董監事會穩健發展。此外，17日董監事會議亦依「台南市美術館設置自治條例」19條規定，由董事長將館長提名人選提交董事會，所有與會董事一致通過任命林秋芳為新任館長，並期許能借重林秋芳過往豐沛的經歷與歷練，為南美館掌舵再創高峰。

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南美館新任館長林秋芳為現任輔仁大學博物館學研究所教授，曾任雅凱集團台灣及亞洲區CEO，雅凱隸屬Acoustiguide group，為全球跨洲最大且歷史最悠久博物館與世界遺產導覽教育文化產業集團。

▲台南市美術館17日舉行第4屆第1次董監事聯席會，新任董事長由台南市副市長趙卿惠兼任外，新任館長由前宜蘭縣美術館館長林秋芳出任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林秋芳從公司創建到茁壯發展，積極參與國內許多博物館多角化經營的策展、出版、文創開發、經營、節慶等，在博物館界極具口碑。爾後受聘為宜蘭縣政府文化局長，兼任蘭陽博物館、宜蘭縣美術館館長，局長任內推動許多具有創意的文化活動，獲得各界推崇。

林秋芳在南美館發展願景報告中，除感謝董事會通過聘任案，也表示南美館是市民期待60年的美術館，有機會到文化底蘊豐富府城服務是畢生榮幸，希望竭盡所能、無私奉獻，與董事會、館員、志工，還有廣大市民共同打拼，迎接府城四百年。她並強調美術館必須具備永續性，對於創館精神需有所詮釋及演繹，方能重建台灣美術史，均衡近現代與當代美術發展。

林秋芳亦提到，美術與觀光產業的連接是南美館重要課題，要讓美術館成為城市品牌的代言人，面對後疫情時代的科技發展，以及高齡化社會的到來，美術館日後也將持續注目科技與文化平權的議題。她也認為南美館之所以有今天成果，必須歸功於為南美館付出過的所有人，自己接下這一棒，誠惶誠恐，等待辦理輔大借調手續、全面了解館務後，將全力以赴，不辜負文化界與市民的期待。

台南市美術館第4屆董事會趙卿惠是機關代表派任董事長，機關代表董事還有國立台灣美術館長廖仁義，律師陳惠菊、會計師蘇昭雄、前國立屏東教育大學副校長黃冬富、國立台南大學教授潘青林等人續任董事。

▲台南市美術館17日舉行第4屆第1次董監事聯席會，新任董事長由台南市副市長趙卿惠兼任外，新任館長由前宜蘭縣美術館館長林秋芳出任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任董事則聘任國立台中教育大學人文學院長林欽賢、中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正（郭綜合醫院總裁）、財團法人林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、亞洲大學現代美術館長潘襎（前南美館長）及「人間國寶」陳啟村。

監事會組成，機關派任是市府研究發展考核委員會主委陳淑姿；中華民國畫廊協會秘書長游文玫、崑山科技大學視訊傳播設計系助理教授趙品灃留任；新聘藝術鑑定專家葉國新與市府前人事處長許瑛峰擔任監事。

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