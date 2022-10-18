南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

▲三尊殭屍終於可以回家了。（圖／記者吳世龍攝）



網搜小組／劉維榛報導

南美館「亞洲的地獄與幽魂」自6月25日開展，吸引滿滿人潮朝聖，如今它們「罰站114天」終於結局這趟台灣之旅。臉書粉專「台南式」也笑虧，從來嚇人到被人嚇，3隻殭屍要搭飛機回法國了，「來台灣體驗地震就值得跟其他殭屍說嘴一輩子了吧！」

南美館和法國凱布朗利博物館合作展出「亞洲的地獄與幽魂」，終於在上周日（16）日完美落幕，回顧開幕當天，還因為「人比鬼多」、「陽氣太盛」，讓南美館急喊暫停售票。到了9月，花東6級強震威力驚人，連「殭屍」都動起來了，隨後南美館也回報，幽魂展只有鬼太郎公仔等小物件移位，跳跳天團那三尊安然無恙。

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▲9月台灣地震頻傳，肯定把殭屍給嚇壞了。（圖／記者吳世龍攝）



如今殭屍要返家了，粉專「台南式」則笑虧，「罰站了114天！從來嚇人到被人嚇，三隻殭屍結束台南之旅要搭飛機回法國了。來台灣體驗地震就值得跟其他殭屍說嘴一輩子了吧！不知道他們晚上有沒有偷偷溜出去吃台南美食，吸了甜甜的空氣不知道胖了幾公斤，會懷念台南吧！」

該文章曝光後，引發7000多名網友狂曬合照當作紀念，「一定要說一輩子啊」、「身上拍一拍掉的不是灰塵，是砂糖」、「歡迎下次再來台灣喝咖啡看最美的風景」、「還經歷過了地震，回去有得講了」、「希望台灣人的熱情，可以讓你們永生難忘」、「終於可以回家了，它們三隻被人類嚇得屁滾尿流了」、「回去要記得測一下糖化血色素」、「三位殭屍說以後不敢來台南了」。