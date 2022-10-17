南美館地獄展順利落幕　香環咒送天壇燃化為民眾祈福

▲藝術家蔡佳葳的《香環咒》為本次「亞洲的地獄與幽魂」展出作品之一，《香環咒》將心經手寫於香鐘上，在展出結束後送天壇燃化為民眾祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

開展前便話題不斷、全台關注熱度持續延燒，在台南市美術館展出為期近４個月的於昨16日圓滿落幕，根據館方統計，該展覽參觀人次逾30萬人次，創下自開館以來之最高紀錄。

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台南市美術館以建構在地美術史為使命，期許成為府城連結國際的藝術之窗，展覽以推廣在地藝術家、島嶼人文發展、宮廟藝術及傳統文化、當代藝術、生活日常，以及美感教育等脈絡出發，發展出多系列的特色展覽，與台灣其他美術館做出了特殊性的區別。連續3年，「向眾神致敬－宮廟藝術展」、「信仰迴路」以及「亞洲的地獄與幽魂」等探討宮廟及傳統文化的藝術展覽，更是將臺南為眾神之都的特色彰顯更最。

財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇自南美館開館以來，便一路相助扶持，不僅以實際挹注支持南美館，在「亞洲的地獄與幽魂」特展期間，更於營業至晚間9時的每周六，準備總計2千份首廟天壇手工包製的香灰平安符供民眾免費索取，體現宗教文化得以安撫人心之價值，同時展現天壇支持及推廣當代且多元藝術的熱情及決心。

展出作品當中，藝術家蔡佳葳的〈香環咒〉，也是該展覽頗受關注的藝術品之一。藝術家將《心經》手寫於廟宇中常見的香鐘上，藉由經文令參觀者感到心神安穩的作品，和首廟天壇所提供給民眾的安定感受不謀而合。因此，在蔡佳葳告知南美館策展團隊，希望在展覽結束後，可以將作品留在台南燃化，發揮作品其儀式性的效果與意義。南美館隨即與首廟天壇聯繫，促成17日儀式。寫上經文的香鐘點燃後，由實體化為煙灰的過程，讓〈香環咒〉這件作品在本次展出更具完整性。

17日展覽結束的第一天，自展場卸下的香鐘們送往首廟天壇，懸掛於廟方大門入口正中央，並在下午2時許由南美館林育淳館長以及首廟天壇董事長徐國潤、副董事長卓永崇3人親手點燃香鐘，為展覽做一個圓滿的結束。而備受矚目的3套清朝服飾也於17日在法國凱布朗利博物館館方代表及南美館策展團隊與修復師的維護之下，順利封箱，將與其他遠道而來的法方收藏一同離台。

南美館表示，雖然備受矚目的「亞洲的地獄與幽魂」特展已結束，但館內目前仍有多檔精彩可期的展覽，1館的「順天聚藝‧共享珍寶」精選海外順天美術館收藏，展出作品多為在台首次曝光。而2館也有與加拿大駐台北貿易辦事處合作的「生存／抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」以及「日常取向—當我們為生活切片」等，展覽探討面向多元，歡迎民眾前往參觀。