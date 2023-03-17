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撞「勞斯萊斯」至少修250萬　25歲CRV女車主徬徨畫面曝光

▲▼撞「勞斯萊斯」至少修250萬　25歲CRV女車主徬徨畫面曝光。（圖／翻攝路上觀察學院、爆廢公社）

▲25歲CRV女車主撞到勞斯萊斯後，站在路中央注意後方來車。（圖／翻攝路上觀察學院、爆廢公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市淡水區14日發生一起車禍，一輛新車要價2千多萬勞斯萊斯車款「鬼魅」被撞後，因右後車身破損引起網友關注。其中，有網友目擊撞上勞斯萊斯的國產車CRV女車主站在路中央徬徨的樣子。

回顧案情，37歲外國籍安小姐17日下午3時駕駛勞斯萊斯車款「鬼魅」，行經淡水區淡金路一段等紅燈時，被25歲張姓女駕駛駕駛的CRV休旅車從後方追撞，導致CRV休旅車左前車頭受損破洞、勞斯萊斯則是右後車燈部分破損，現場無人受傷、酒測值為0。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出車禍現場畫面表示，「完了！賣車都不夠賠了！真心希望她有保超額！」畫面顯示，張女車禍後站在勞斯萊斯右後方、一臉茫然地注視後方來車，等待警方到場。

▲▼CRV撞上勞斯萊斯鬼魅。（圖／記者戴上容翻攝）

▲CRV休旅車左前車頭受損破洞。（圖／記者戴上容翻攝）

「尷尬，我客人的車」，有曾經保養、維修過這輛勞斯萊斯「鬼魅」的業者表示，維修費應該會讓張女口袋破洞，目前也不清楚車禍有沒有傷及輪框，因為輪框是碳纖維的，也有網友說「框貴，全車身都是鋁合金，右後葉子板又是一體成型，怎麼切都不曉得，何況換」。

據悉，勞斯萊斯目前初估維修費高達250萬元，全案依交通事故處理程序處置，詳細肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

▼勞斯萊斯目前初估維修費高達250萬元。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼CRV撞上勞斯萊斯鬼魅。（圖／記者戴上容翻攝）

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