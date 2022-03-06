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曾被要求刪稿大哭3天！她從月經談「走往身體的朝聖」露骨又動人

▲▼林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，走上了探索自己與「經血」關係的道路，除了創立布衛生棉，也踏上身體和內心的朝聖之旅。（圖／林裕山攝影）

▲林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，開始探索自己與「經血」的關係，除了創立布衛生棉，也踏上身體和內心的朝聖之旅。（圖／林裕山攝影）

記者林育綾／台北報導

出生台灣、行旅於世界的女人林念慈，為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，開始探索自己與「經血」的關係，除了創立布衛生棉品牌，也踏上內心和生命的探索之路。如今她將心路歷程出版成書《女，走往身體的朝聖》，內容露骨又真誠動人。讓人意外的是，這本書由風格一向「剛硬派」的允晨文化發行，封面還特地以巨大的紅色逗號來象徵經血設計。

林念慈在10多年前因擔任志工前往尼泊爾，後來得知當地女性面臨月事的困境，除了不可與丈夫同房外，還得被帶去村莊內的茅草屋或牛棚「隔離」，等待排出體內的「惡血」。而窮困的環境缺乏良好的衛生用品，只能以舊紗麗或舊布作為月事布墊，但清潔衛生不當等問題，衍生很多婦女疾病。

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▲▼林念慈（右一）開始試著將布衛生棉帶入尼泊爾村莊。（圖／林秀蘋提供）

她後來將可重複使用的「布衛生棉」帶入尼泊爾，創立了《棉樂悅事工坊》，除了跟當地女性一起生產布衛生棉，也到各地舉辦月經教育工作坊，足跡還到了3、4千公尺海拔的喜馬拉雅山上的女尼寺院；甚至在2017年被英國BBC選為「全球百大影響力女性」，是當年唯一的台灣人。

林念慈說，一開始是因為聽到尼泊爾婦女們的處境後，內心升起一股憤怒，但後來很感激這樣的機緣，也感激尼泊爾的婦女，讓她開始探索自己跟月經的關係，「原本我跟自己的月經關係超差，以前都要吃止痛藥、塞棉條，我根本不管自己的經血是什麼樣。」

當她開始思考「我跟自己的月經關係如何？何謂女性力量？何謂陰性力量？」為了找尋答案，曾去希臘小島參加女人營；也到日本屋久島的海邊，參與了月全蝕的滿月音樂季；更無數次前往印度生態村Auroville，向布衛生棉姊妹組織Eco Femme 請益，最後在不丹的山上與上師不期而遇。「深深感受到一切的遠行，也只是帶領自己，走往內心的朝聖之路，所有的相遇，都是為了遇見自己。」

▲林念慈在尼泊爾成立工作室，生產布衛生棉，以一片1至2元美金的價格賣給當地人。（圖／林秀蘋提供）

然而當外界將焦點著重在她的創業功績時，「內心的探索之路」對她來說更為關鍵，這些心路歷程被她寫下來，在2016年就有雛型，原本2017年就期望找出版社出書，沒想到四處碰壁，有出版社告訴她「內心的部分不重要」，甚至要求刪稿幾乎50%，她難過到回家哭了3天；還有出版社認為「不夠感人」，希望讓書長成另一種模樣。

因此在當時，她決定暫時放下出書計畫，書稿封箱長達2年，不碰也不看；直到2020年疫情時困在尼泊爾，封城期間也不能出門，每天唯一行程是向一位西藏瑜伽行者上佛法課，過程中林念慈突然感受到「寫作之流」湧現，又將書稿拿出來，再度能面對自己的文字，決心要將它完成。

▲▼林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，走上了探索自己與「經血」關係的道路，除了創立布衛生棉，也踏上身體和內心的朝聖之旅。（圖／林裕山攝影）

▲林念慈新書《女，走往身體的朝聖》由允晨文化發行，發行人廖志峰（左）自嘲是一位「中年大叔」，但相信必須出版這本書。（圖／林裕山攝影）

原以為談論月經、女性覺醒議題這麼「陰性能量」的書，應該會是由非常女性風格相關的出版社來發行，沒想到當時過程處處碰壁；後來透過朋友牽線下，遇到了風格十分「陽剛」的允晨文化出版社，意外順利地合力催生這本書的誕生。

允晨文化發行人廖志峰自嘲是一位「中年大叔」，也覺得書中某些段落有些「露骨」，身為一位生理男性難以給太多意見，他承認以往發行的書都比較「剛性」，但當時看到書稿，就直覺相信必須出版這本書。恰好適逢出版社40週年，他認為這本書為允晨加入了「柔性」的力量，對他來說，能做出有意義、有長遠影響的好書非常重要。

▲▼林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，走上了探索自己與「經血」關係的道路，除了創立布衛生棉，也踏上身體和內心的朝聖之旅。（圖／記者林育綾攝）

▲林念慈為了幫忙尼泊爾婦女解決「月事」處境，開始探索自己與「經血」的關係，也踏上身體和內心的朝聖之旅。（圖／記者林育綾攝）

女，走往身體的朝聖》封面設計上，還用了「巨大的紅色逗號」作為經血的象徵，在編書過程中，為了不給讀者太大負擔以及更聚焦，也刪了原先書稿的許多內容，但在刪減過程中，她又因為感受到流動，補上了很多內容，「最後頁數停留在333頁這個神奇的數字。」新書談論女性覺醒、社會創業、正向月經，也是林念慈10年來的生命之旅，真誠且動人，恰好在38婦女節上市發行。

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