幫董座炒股削2.39億卻被抓交替　沒分到錢卻遭起訴還吐薪131萬

▲大略-KY前稽核主管林亨杰為了幫老闆籌措資金炒股遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

觀光股大略-KY(4804)在台掛牌後，股價一路下跌，當時董事長梁競偉想籌措資金拓展大陸業務，找實任稽核主管兼發言人林亨杰協助，在2016年到2017年間以相對成交方式，哄抬股價，再趁隙出脫持股撈得2億3905萬3450元，梁競偉獲取資金後潛逃出境遭通緝，林亨杰遭約談到案坦承犯行，並繳交這段期間的工作薪資131萬305元，台北地檢署17日依違反《證交法》操縱股價罪嫌起訴林亨杰。

大略國際是2011年8月成立於英屬開曼群島的投資控股公司，事業據點清一色在大陸地區，包括上海水蓮天餐飲及上海雄才公司，轉投資事業主要從事一站式婚禮、 商業不動產招商、營運、管理及連鎖飯店業務，另外在西安也有「台北莎羅」婚紗攝影品牌。

不過大略在2015年12月4日掛牌上櫃時，每股價格162.5元，之後持續走低，隔年1月就跌破100元，董事長梁競偉想賣出持股籌資繼續發展大陸事業，但又怕大量出脫持股，會讓股價加速下跌，因此找林亨杰研議對策。

起訴指出，林亨杰受梁競偉指示，分別在2016年9月21日到2017年4月26日，以及2017年4月27日到同年12月7日間，多次以相對成交，造成股市活絡假象，並在尾盤以漲停價委買等方式，大舉拉抬大略-KY股價，梁競偉的持股就趁隙在這2個炒股區間中出脫，獲利2億3905萬3450元，全都轉到梁競偉指定的海外銀行。

林亨杰雖然沒有因炒股獲得任何利益，但被檢察官認定是違反《證交法》操縱股價罪的共犯，這段期間領到的薪水就是犯行所得，林亨杰因此將2016年9月至2017年12月間的薪資131萬305元全都繳庫，檢察官請法院考量林亨杰已在偵查中自白犯行等理由，減輕其刑。至於梁競偉則因逃亡遭發布通緝。