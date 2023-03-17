ONE BOY最新代言人鬼鬼吳映潔　品牌「踩屎感」居家戶外兩用防滑拖鞋全新繽紛登場

▲ONE BOY全新踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋，由古靈精怪的鬼鬼吳映潔活力代言。

圖、文／ONE BOY提供

超人氣國民品牌ONE BOY推出全新款商品－踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋，驚人的產品名稱直接觸及最深處對舒適的想像，讓民眾迫不及待要感受「什麼是踩屎感」。

由古靈精怪的鬼鬼吳映潔活力代言，穿出活潑又百搭的風貌。踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋是由ONE BOY研發設計，主打驚人舒適感 、支撐力佳、減震防滑，居家戶外都能穿著。

代言人鬼鬼吳映潔一穿直接大喊：「太舒服了！」整雙採用頂級EVA材質，回彈性好，使腳感穿著柔軟舒適，是男女老少每個人、每種腳型都適合的拖鞋。加厚鞋底有3.8公分，富含高密粒子，激速回彈，增高又避震減壓，加上材質輕彈又不失軟度，完美結合達到百分百舒適感。

ONE BOY踩屎拖！一穿成主顧，真的和一般市售拖鞋大不相同。踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋防水耐清潔的特性，可以輕鬆水洗、材質不吸水，不論是穿在室內或是戶外都合適。前端有三角墊高，讓腳趾服貼能防止前衝，整雙鞋抓地力強，穿著起來不怕滑倒安全性佳。尤其加上鞋底防滑紋路設計，增加與地面的摩擦，不易滑倒同時穿著耐磨不易變形。ONE BOY踩屎感居家戶外兩用防滑拖鞋也通過SGS檢測無毒、無塑化劑，因此穿著起來更健康無虞。

