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取代極度乾燥！「這1牌」路上一堆人穿　內行3點分析：能不紅嗎

▲▼ONE BOY代言人朴敏英來台記者見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲ONE BOY找來韓星朴敏英擔任代言人。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

服飾Superdry（極度乾燥）曾經是台人的國民外套！不過有網友發現，竹科不少工程師已改穿ONE BOY，對此也有人好奇拋問，「ONE BOY外套真有那麼好嗎？」

一名網友在PTT表示，日前搜尋「迪卡儂厚外套」的關鍵字，不過臉書演算法強力放送ONE BOY的廣告給，加上也時常看到路上行人穿該品牌，因此讓原PO詢問「ONE BOY外套真有那麼好嗎？」

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文章曝光後，網友熱議，「蠻多日本、美國朋友很愛穿，出國很常看到」、「櫃位人潮很驚人」、「走紅就跟當初極度乾燥一樣」、「都找了韓星大咖來了，能不紅嗎」、「路上真的滿多人穿的欸，上次經過櫃位還要排隊進去」、「在專櫃看到不少50歲以上的客群，覺得很震驚」。

有網友分析表示，價格優勢、可試穿與名人行銷加持就是ONE BOY爆紅的3大關鍵，「重點是便宜，尤其是我媽那種年紀不會網購的，對這個牌子的接受度高，網路常看到廣告、門市可試穿、價格便宜、品牌形象有名人加持、稍微有機能用途。網路上的罵歸罵，實際就是賣很好」、「雖然質料有差，但是一件兩千元的穿一至兩年，舊了就汰換的心情會比較好」、「就是很會行銷，台灣人很吃行銷這塊」。

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