不是極度乾燥！外送員「狂穿這1牌外套」　他驚：快變制服了

▲原PO發現，不少外送員都穿One Boy。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

外送員的國民神衣？一名網友驚呼，最近在路上看到外送員都穿著One Boy外套，彷彿快變成制服了，讓原PO好奇為何大家愛穿One Boy呢？文章引發討論，一票網友直言就是便宜、有機能性，「版型又是大多數人可以接受的，尤其是台灣多變的天氣很適合」；但也人大推「迪卡儂才是正確選擇」。

一名網友在臉書《Uber Eats台北（交流、討論區）》表示，除了極度乾燥之外，為什麼外送員都改穿One Boy服飾，「已經快變成外送制服了！」

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文章曝光後，一票網友熱議，「好穿防風保暖」、「One Boy便宜，有一定機能性， 版型又是大多數人可以接受的，尤其是台灣多變的天氣很適合」、「CP值不錯」、「是啊！今年One Boy廣告打很兇」、「便宜又大碗僅此而已」、「都跑外送了，買便宜貨錯了嗎」、「感覺是淘寶貨，還一堆人買得很爽」。

不過也有外送員回應，「我穿lativ」、「是嗎？我穿北臉」、「迪卡儂才是正確選擇」、「我都穿菜市場賣的，好穿便宜」、「我也都穿北臉啊」、「我還看過巴黎世家」、「我穿NET」、「迪卡儂的兩件式外套，大雨也還撐得住，不過款式好像一直換，要實際去看看」。

▲網友熱議。（圖／翻攝Uber Eats台北交流、討論區）



事實上，Superdry（極度乾燥）有國民外套的封號，但日前有網友討論，竹科不少工程師已改穿ONE BOY，因此讓人好奇「ONE BOY外套真有那麼好嗎？」

對此，有人分析「雖然質料有差，但是一件兩千元的穿一至兩年，舊了就汰換的心情會比較好」、「都找了韓星大咖來了，能不紅嗎」、「就是很會行銷，台灣人很吃行銷這塊」、「重點是便宜，尤其是我媽那種年紀不會網購的，對這個牌子的接受度高，網路常看到廣告、門市可試穿、價格便宜、品牌形象有名人加持、稍微有機能用途。網路上的罵歸罵，實際就是賣很好」。