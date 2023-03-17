嘉義「燒錯屍」爆羅生門！葬儀社喊冤：出事被扛推　官方說話了

記者翁伊森、蔡怡萍／嘉義報導

嘉義縣鹿草殯儀館日前發生領錯往生者遺體送火化，導致後來真正的家屬要舉行告別式時只能以骨灰罈進行，家屬已向警方報案提告葬儀社毀損屍體。但葬儀社人員強調，是依照殯儀館管理員的指示「領取3號冰櫃」，並經過多次確認，現在出事了卻全部推給他們；而殯儀館與葬儀社出面各說各話，讓整起「燒錯屍」事件成了羅生門。

▲嘉義領錯屍體案，葬儀社人員表示都是照著殯儀館管理員指示。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



據指出，葬儀社業者領取6號冰櫃的陳姓死者遺體時，卻領成3號冰櫃的林姓死者遺體，接著送往火化；直到3月12日，陳姓喪家辦完告別式後，殯儀館人員清洗本應清空的6號冰櫃時，卻發現裡面裝有遺體，緊急聯繫館長與鄉長，陳姓喪家得知拜錯人，趕緊領回遺體火化；而13日原要進行告別式的林姓死者家屬，因此也不能參與撿骨裝罈的儀式，只能以已經裝好的骨灰罈進行，親屬氣得報警提告。

但葬儀社業者出面反駁，表示公司人員領大體要由現場殯儀館管理員指示，管理員當天說要領取3號冰櫃，他們就照著指示取3號，隔天要入殮前殯儀館也沒來關心、確認，直到交接班時發現出問題，才緊急打電話來問能不能暫停，但當下都已將遺體推進火化場燒到一半、根本不可能停。

葬儀社業者強調，冰櫃上面沒有名牌，應該是殯儀館要負責確認，他們2度比對姓名、服務公司，殯儀館堅持說「就是拿3號」，他們出於信任就照做，但無奈表示殯儀館也是有收錢做事，現在出事了就把責任全推給葬儀社，這個部分讓他們不能接受。

▲鹿草殯葬管理所所長齊椿華表示他們沒有指示錯誤，也無權限介入喪家喪禮。



對此，鹿草殯葬管理所所長齊椿華表示，葬儀社那邊有他們的說法，但經過與當天管理員確認後，並沒有指示錯誤，陳姓家屬確實承租6號櫃，而殯儀館這邊只針對靈堂提供設備租借與管理，並向他們介紹相關設施，並沒有權限介入喪家葬禮。

齊椿華指出，靈堂當天交由葬儀社業者全權處理，他們有指示陳先生冰在6號，協助說位置在哪裡，他們沒有權力將遺體抬起更動；警方後續來調查影帶時，也有看到業者帶著人員去做退冰、隔天處理事宜，強調確實由業者承包承攬。

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