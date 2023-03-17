可怕酷刑！2碗麵要人命　　古時「二龍吐鬚」凌虐犯人七竅

▲清朝十大酷刑殘暴無人性。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

說起古時候酷刑，清朝十大酷刑最殘暴，除了10種恐怖死法，還有一種更加恐怖的凌虐酷刑，只要犯人吃下2碗麵條，看似吃飽很人性，之後卻是「求生不能，求死不得」，非常痛苦。

古時候為了逼供衍伸出許多可怕酷刑，清朝十大酷刑最殘暴無人性，像是剝皮、腰斬、車裂、俱五刑、淩遲、宮刑、烹煮、縊首等。在古代，一聽到這些刑罰的人，大部分腳跟發軟，直接招供。

根據歷史記載，除了十大酷刑，還有其他慘無人道的酷刑，活活逼死犯人，甚至一碗麵條下肚，受刑犯要生不能，想死不成。

一碗麵的刑罰被稱為「二龍吐鬚」，是哪一朝發明的酷刑已經不可考，清朝時代偶有記載，該刑罰看起來好像有點人性，實際上非常殘忍。

▲古時候「二龍吐鬚」酷刑 。（示意圖／翻攝 百度）

首先，犯人押到牢裡，一不打，二不罵，每天不給飯吃，一天幾口水，故意讓犯人餓肚子至少2、3天。這時候人的生理反應處於虛脫狀態，口唇乾操，饑餓難耐，脾氣暴躁，精神狀態恍恍惚惚。

此時，凌虐的前奏曲剛開始，執刑者端出2晚熱騰騰的的麵條，犯人餓到頭暈眼花，立刻狼吞虎嚥，也顧不上麵條根本沒有煮熟。這些沒煮熟的麵條難以消化，讓人的胃部開始難受。

接下來，執刑者把犯人倒掛於行刑架上，手腳全綁起來，垂直頭朝下擺放，不用多久，頭朝下的後遺症就是面部充血，胃腑翻騰，腹中食物開始找出口，直接從食道或鼻腔再次送回。

即使犯人吃進去的麵條在胃內可能消化變軟，順著食道從嘴裏流出來有點困難，都是從鼻腔嗆出麵條，讓人難以呼吸，麵條流出就像龍的長鬍鬚，因此這個酷刑就叫做「二龍吐鬚」。

如果一直倒掛，犯人很快就會百脈倒行，面部七竅則成為麵條的出口，分別從眼、耳、鼻流出，痛苦指數十分難形容，不生不熟的麵條如同蟲子，覆蓋面部，讓人抓狂又痛苦。據了解，「二龍吐鬚」日軍也曾使用過，主要對付當年反日的大學生，幾乎沒人能逃過酷刑，被折磨至死。