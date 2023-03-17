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快訊／本土+8218、增41死！輕症免隔離倒數3天「就醫注意3原則」

▲▼3/16中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增8218例本土病例及198例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。國內將於3月20日實施輕症免隔離措施，指揮中心發言人羅一鈞提醒，確診者如果屬於高風險族群或者出現危險警示徵兆仍應就醫，就醫時也要注意戴口罩、勤洗手，主動告知新冠檢驗結果。

▲▼指揮中心3/17公布新冠疫情統計資訊。（圖／翻攝疾管署官網）

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▲指揮中心3/17公布新冠疫情統計資訊。（圖／翻攝疾管署官網）

今日新增8218例本土病例，比起上周同日下降7.8%；而指揮中心將於3/20進一步解封，新冠輕症不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療。

不過，基層醫師反映不應取消確診者視訊，以避免候診病患互相感染風險，恐引發民怨。羅一鈞表示，在確診免隔後，回歸常規看診、視訊診療為例外，已是各國防疫鬆綁一致作法。例外情形除山地、離島、邊遠地區外，考量機構住民染疫緊急就醫需求，指揮中心周三已決議住宿式機構住民之新冠診療繼續適用遠距服務。

至於其他一般民眾之輕症，仍以3月20日後取消視訊診療（機構住民等除外）為原則進行，後續觀察實際輕症就醫投藥及中重症趨勢等，再適時檢討。另持續宣導輕症民眾正確就醫觀念，維持至醫療院所須戴口罩的規定，以降低就診病患及醫護人員染疫風險。

▲▼輕症患者就醫建議_就醫。（圖／指揮中心提供）

▲輕症患者就醫建議。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，昨日新冠疫苗疫苗接種18,510人次，截至目前為止累計接種67,452,329人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑89%、基礎加強劑接種率0.9%、追加劑接種率76.5%，第二次追加劑接種率24%(65歲以上接種率47.2%)。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

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