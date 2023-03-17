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大陸 大陸焦點 特派現場

秦剛與烏克蘭外長通話　籲不要關死政治解決大門

▲▼ 大陸外交部長,中國外交部長,秦剛。（圖／路透社）

▲大陸國務委員兼外長秦剛。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸國務委員兼外長秦剛16日與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通電話。秦剛表示，希望各方保持冷靜理性克制，無論有多大困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。中方新聞稿表示，庫列巴稱，希望與中方保持溝通。

根據中國外交部官網16日晚間發布新聞稿，秦剛表示，中烏建交31年來，關係保持發展勢頭。烏方表示致力於在相互尊重基礎上同中方建立真誠的關係，中方予以讚賞，願與烏方一道，著眼長遠，共同推動兩國關係持續穩定發展。

他闡述中國國家主席習近平提出的「四個應該」，強調中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，呼籲國際社會為和談創造條件。

秦剛表示，中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，儘快恢復和談，推動重返政治解決軌道。

秦剛指出，希望烏俄為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用。

新聞稿寫道，庫列巴表示，中國不僅是烏克蘭的重要合作夥伴，更是國際事務中不可或缺的關鍵大國。「祝賀中國近期成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解」。

他說，烏克蘭從長遠角度看待兩國關係，將繼續恪守一個中國原則，尊重中國領土完整，期待同中方增進互信，深化各領域合作。

庫列巴也介紹了烏克蘭危機最新情況及和談前景，感謝中方向烏提供人道主義援助，表示中方發布的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件體現了推動停火止戰的誠意，希望與中方保持溝通。

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