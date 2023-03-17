瑞士「經典三角巧克力」新包裝曝光！　馬特洪峰圖案消失了

▲瑞士Toblerone三角巧克力新版包裝曝光。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

瑞士政府於2017年頒布新法，不允許任何廠商使用「國家標誌」來行銷非瑞士獨家製造的產品，因此將產線移到斯洛伐克的瑞士百年「Toblerone三角巧克力」也在今年3月改變包裝，移除經典的馬特洪峰（Matterhorn）山脈圖案，改以一般山峰代替。

▲Toblerone三角巧克力移除包裝上的馬特洪峰圖案，圖為舊版包裝。（圖／達志影像／美聯社）



瑞士於2017年頒布嚴格的《瑞士法》（Swissness Act）規定，食品必須有80％的原料是在瑞士生產製造、工業產品必須有60％的製造成本在瑞士，牛奶和奶製品的比例甚至得達到100％，才能在包裝或行銷宣傳上使用瑞士獨有的標誌，旨在防止減弱「瑞士高品質產品」的聲譽。

瑞士百年經典「Toblerone三角巧克力」自1908年以來就在瑞士首都伯恩（Berne）製造，製造商「億滋國際」發言人表示，由於他們在2023年底會將部分產線移至斯洛伐克，所以為了符合法律規定，移除了包裝上的馬特洪峰圖案，改以一般山峰代替，且包裝上的文字也改成「由瑞士創立」而非「由瑞士製造」。

發言人表示，包裝重新設計後，引入一個現代化的流線型山脈標誌，視覺上會與原先的三角形經典包裝保持一致，因此設計改變後不會影響到銷售量。