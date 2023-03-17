　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

英業達前4高層竊54億機密跳槽仁寶　廠長50萬元交保

記者黃翊婷／綜合報導

科技大廠英業達（2356）爆出前重要幹部江穎範等人涉嫌竊取建置費約54億元，還帶槍跳槽到仁寶電腦（2324），昨日（16日）被台北地檢署約談。檢方經過漏夜偵訊，於今日（17日）凌晨諭令江穎範以50萬元交保，另外3人則分別以50萬元、20萬元交保。

▲▼跳槽仁寶，英業達前4高層遭搜索，廠長江穎範移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲江穎範（左）目前是仁寶昆山廠的廠長。（圖／記者劉昌松攝）

北檢2018年首波起訴指出，英業達前電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心代處長江穎範，2017年跳槽至競爭對手仁寶電腦之後，陸續有包括朱姓、吳姓等年資超過10年的資深員工跟著跳槽。英業達起疑並進行清查，發現高端伺服器產品的機密文件外流，再進一步追查，發現江穎範等人除了竊取高端伺服器產品機密，疑似也在2017年到2018年間，帶走其他技術性營業機密。

檢調調查，江穎範等人將存有公司內部機密的郵件轉寄至外部的私人電子信箱，違反曾簽署的「全球員工行為準則管理辦法」等保密條款，昨日（16日）指揮台北市調處兵分8路搜索，約談包含江穎範在內共4人。

經過檢方漏夜偵訊，認為江穎範等人涉犯《營業秘密法》，並於今日（17日）凌晨諭令江穎範、蔡文銘各以50萬元交保，賈國中、洪旭隆各以20萬元交保候傳。另外，仁寶公司因為沒有防止員工帶槍投靠遭起訴涉嫌違反《營業秘密法》，案件目前已交由台北地院併案審理中。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
二膽兵2動作漂陸是預謀　退伍老兵解答「打給陸海警」原因
女星KTV喝醉斷片「砸酒瓶」脫序大暴哭　導演嚇瘋：妳喝茶就好
選策會觀感差！　侯友宜電朱立倫5分鐘：人民不是這樣看的
日女子大胃王病逝享年59歲！　最後身影曝
今全台暖陽！明2地區轉濕涼　下周「熱如夏」上看32℃
大銀行伸援第一共和銀行300億　美股勁揚371點、台積電AD

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

英業達前4高層竊54億機密跳槽仁寶　廠長50萬元交保

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座夫妻30萬交保

快訊／藏54億秘密跳槽仁寶　英業達前「4高層」遭搜索、廠長移送

快訊／台南3樓建築深夜起火　「鐵皮倉庫狂燒」烈焰噴出窗戶

快訊／國道1號深夜「6車連環撞」2大1小受傷　回堵1公里

快訊／國1南下307.8KM外側車道　自小客車自撞不明物肇事

女友掩護他逃亡被逮！毒梟為愛冒險衝北檢探視　被警認出慘了

炒飯正妹爆紅　小吃店被抓包1違規「當路霸」！警方回應了

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座遭移送

單親媽下班遇死劫！當清潔工養3孩　女駕駛「撞輾」奪命畫面曝

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

民雄鄉建國路車禍

哈士奇高歌嘶吼「雙聲道夾擊」　阿金夾中間超無奈：我想下車了

教58歲媽媽《跑跑》連噴　兒見流暢操作下秒卻穿幫

高雄魚販持刀狂追女友　她被攻擊倒地送醫不治

小S錄影前念「感覺他不紅」被抓包　直播訪問「來賓全程臭臉」超尷尬

英業達前4高層竊54億機密跳槽仁寶　廠長50萬元交保

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座夫妻30萬交保

快訊／藏54億秘密跳槽仁寶　英業達前「4高層」遭搜索、廠長移送

快訊／台南3樓建築深夜起火　「鐵皮倉庫狂燒」烈焰噴出窗戶

快訊／國道1號深夜「6車連環撞」2大1小受傷　回堵1公里

快訊／國1南下307.8KM外側車道　自小客車自撞不明物肇事

女友掩護他逃亡被逮！毒梟為愛冒險衝北檢探視　被警認出慘了

炒飯正妹爆紅　小吃店被抓包1違規「當路霸」！警方回應了

快訊／「購物站天后」涉炒股扯出詐補助　寶得利董座遭移送

單親媽下班遇死劫！當清潔工養3孩　女駕駛「撞輾」奪命畫面曝

越跌越該買！　達人曝6檔私房股息成長股

台灣豪宅史上最高單筆紀錄！　她「無貸款砸13.7億」創下

宏都拉斯擬建交中國　AIT警告：中國跳票很多承諾

2023母親節必買「加大版」保養！雅詩蘭黛巨容量原生露、Darphin小粉紅精華62折

富媽媽1檔股存3年　股價如「轉大人」賺3倍

二膽兵2動作漂陸是預謀　退伍老兵解答「打給陸海警」原因

全台最貴「十大豪宅」曝光！　天王天后駐駕榜首

女星KTV喝醉斷片「砸酒瓶」！脫序大暴哭　導演嚇瘋：妳喝茶就好

日女子大胃王菅原初代病逝享年59歲！　罹大腸癌化療不到1年…最後身影曝

法人以2月營收估貨櫃三雄已現虧損　但船公司指不能單從營收評斷

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

社會熱門新聞

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

張鍚銘第20次假釋申請被駁回

即／國1南下6車連環撞　3人受傷

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

騎車載9歲兒上學成永別　撞左轉貨車...父死兒斷腿

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

高雄工人「4打2」安全帽狂K頭　女工安勸架竟傷最重

二膽兵還有「更大條」　友人爆：錢莊催債打爆手機

1對1體驗輕航機飛行！失事現場「全面燃燒」

單親媽當清潔工養3孩　下班遇劫被「撞輾」慘亡

少女借車跑山打滑遭輾斃　車主、肇事駕駛不起訴

炒飯正妹被抓包路霸　警方回應了

更多熱門

相關新聞

即／跳槽仁寶　英業達前高層再遭約談

即／跳槽仁寶　英業達前高層再遭約談

科技大廠英業達(2356)在2017年間爆發員工出走潮，經檢調追查，發現英業達前重要幹部江穎範等3人，涉嫌竊取建置費約54億元的技術機密，帶槍投靠到仁寶電腦(2324)，江等3人已遭起訴，英業達內部清查又發現有其他營業秘密也外流，台北地檢署16日再次搜索約談現為仁寶昆山廠廠長的江穎範等4人，江並於17日半夜移送北檢複訊。

友達、仁寶、緯創領軍！成立GOLF學用接軌聯盟　擴大企業徵才影響力

友達、仁寶、緯創領軍！成立GOLF學用接軌聯盟　擴大企業徵才影響力

台灣重磅回歸MWC大展　經濟部領軍和碩、仁寶大秀5G產業戰力

台灣重磅回歸MWC大展　經濟部領軍和碩、仁寶大秀5G產業戰力

NB代工廠一月出貨量減　仁寶、廣達月營收皆衰退逾一成

NB代工廠一月出貨量減　仁寶、廣達月營收皆衰退逾一成

商用不動產需求強、持續缺工　達欣估：營建成本3年不墜

商用不動產需求強、持續缺工　達欣估：營建成本3年不墜

關鍵字：

英業達仁寶

讀者迴響

熱門新聞

千萬網紅被老公劈腿離婚！秒整形「我要讓他後悔」

住網紅森林酒店她遭雨傘節咬毒發！酒店拒擔全責

國中生互嗆「我爸是黑道」　他撂40人打傷6孩替兒出氣

陸網紅爆金門兵「獲贈一套房」　微博傻眼

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

工程師「健檢報告1紅字」醫一看心涼了：已經第三期

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

日人氣AV女優「騎乘位秒殺普通人」

國三生罰站20分鐘抽搐倒地亡！老師只顧上課不救援

回收伯竟擁3棟房產　身家破5千萬

張鍚銘第20次假釋申請被駁回

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

賣場開賣超佛60元排骨便當！

即／國1南下6車連環撞　3人受傷

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

更多

最夯影音

更多
餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟
文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

文鐘業「性感撩衣露腹肌」太犯規！　圭賢笑：怎麼會為男人肉體興奮XD

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

客運窄路刷卡害50顆蛋碎光！　駕駛求償遭回：買這麼多幹嘛

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

3月22日開放登記領6000元　有5種管道&登記入帳4步驟

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

漁民捕1m閃銀光生物放生　網揭瀕危身分：恐牢底坐穿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面