英業達前4高層竊54億機密跳槽仁寶　廠長50萬元交保

記者黃翊婷／綜合報導

科技大廠英業達（2356）爆出前重要幹部江穎範等人涉嫌竊取建置費約54億元，還帶槍跳槽到仁寶電腦（2324），昨日（16日）被台北地檢署約談。檢方經過漏夜偵訊，於今日（17日）凌晨諭令江穎範以50萬元交保，另外3人則分別以50萬元、20萬元交保。

▲江穎範（左）目前是仁寶昆山廠的廠長。（圖／記者劉昌松攝）

北檢2018年首波起訴指出，英業達前電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心代處長江穎範，2017年跳槽至競爭對手仁寶電腦之後，陸續有包括朱姓、吳姓等年資超過10年的資深員工跟著跳槽。英業達起疑並進行清查，發現高端伺服器產品的機密文件外流，再進一步追查，發現江穎範等人除了竊取高端伺服器產品機密，疑似也在2017年到2018年間，帶走其他技術性營業機密。

檢調調查，江穎範等人將存有公司內部機密的郵件轉寄至外部的私人電子信箱，違反曾簽署的「全球員工行為準則管理辦法」等保密條款，昨日（16日）指揮台北市調處兵分8路搜索，約談包含江穎範在內共4人。

經過檢方漏夜偵訊，認為江穎範等人涉犯《營業秘密法》，並於今日（17日）凌晨諭令江穎範、蔡文銘各以50萬元交保，賈國中、洪旭隆各以20萬元交保候傳。另外，仁寶公司因為沒有防止員工帶槍投靠遭起訴涉嫌違反《營業秘密法》，案件目前已交由台北地院併案審理中。