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社會 社會焦點 保障人權

快訊／藏54億秘密跳槽仁寶　英業達前「4高層」遭搜索、廠長移送

▲▼跳槽仁寶，英業達前4高層遭搜索，廠長江穎範移送。（圖／記者劉昌松攝）

▲廠長江穎範移送。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

科技大廠英業達(2356)在2017年間爆發員工出走潮，經檢調追查，發現英業達前重要幹部江穎範等3人，涉嫌竊取建置費約54億元的技術機密，帶槍投靠到仁寶電腦(2324)，江等3人已遭起訴，英業達內部清查又發現有其他營業秘密也外流，台北地檢署16日再次搜索約談現為仁寶昆山廠廠長的江穎範等4人，江並於17日半夜移送北檢複訊。

北檢在2018年首波起訴指出，英業達前電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心代處長江穎範，在2017年跳槽至競爭對手仁寶電腦任職後，陸續有包括朱姓、吳姓等年資逾10年的資深員工跟著離職跳槽，英業達起疑清查發現，高端伺服器產品的機密文件外流。

▲▼仁寶電腦集團總部。（圖／記者湯興漢攝）

▲仁寶電腦昆山廠廠長涉嫌違反《營業秘密法》遭搜索約談。（示意圖／記者湯興漢攝）

檢調查出，江穎範等3人，將存有公司內部機密郵件，轉寄至私人外部電子信箱，已違反3人曾簽署的「全球員工行為準則管理辦法」等保密條款，因此陸續起訴江穎範等3人，仁寶公司也因沒有防止員工帶槍投靠遭起訴涉嫌違反《營業秘密法》，現正由台北地院併案審理中。

但英業達持續清查，發現江穎範等人除了竊取高端伺服器產品秘密，疑似也在2017年到2018年間，帶走其他技術性營業秘密，台北市調處報請檢察官指揮，在16日搜索涉案仁寶員工的辦公座位等8處，預計約談訊問江穎範等4名嫌疑人，據了解，其中2人在跳槽仁寶後，現已離職。

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