　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

▲知名素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲知名素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台北，新竹、南投頗享盛名的－家素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，3/17-3/19推出滿百就送酸辣湯，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。

這家疏食店2021年12月在台北市設立第一家創始店，裝潢質感高雅，採光充足明亮，價格高貴不貴，自助式取餐，不收服務費，也無需預約，就能直接到店點餐享用，目前全台已有27個服務據點。

▲知名素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

芳珍蔬食餐點色香味俱全多樣化，有純素四神湯，以及「豆腐、豆薯、高麗菜及黑木耳等豐富食材製成口感綿密的獅子頭」，5種口味的水餃、煎餃，內餡以高麗菜、雪裡紅等蔬菜為主，為了保持住蔬菜的水分，獨家製程加入植物蛋白增加多汁感。煎餃外皮酥脆，不但有香辣感十足的韓式辣味口味，還有香氣十足的松露混合杏鮑菇入餡的松露煎餃，兼具精緻與飽足感，這些都只有在芳珍蔬食吃得到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲知名素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。（圖／記者林悅翻攝，下同）
特別的推薦，還有來一碗「秘製辣醬珍珠餛飩麵」，獨特辣醬湯頭，超級無敵厲害。另外：類似葷食米血糕的「智慧糕」，由於軟糯米綿密的口感，口味更勝米血糕，尤其是搭配獨家特製滷味拼盤上的辣醬油，麻而不辣、吃起來十分過癮！滷味涮嘴、芳珍蔬食的小菜更是琳瑯滿目，每盤都想一嚐再嚐。

▲知名素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這家蔬食提供了健康友善的用餐環境，非常適合全家大小聚餐。從永續減碳方向，善盡企業社會責任，也為生態平衡與節能減碳盡一份心力。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
葛斯齊開直播「汪小菲無預警現身」！網看傻
黃暐瀚估「這兩人」列不分區前兩名　民眾黨政黨票恐破兩百萬
三上悠亞才宣佈引退「驚喜合體林襄」　貼臉曬美照
班長逼新兵看A片尻槍　手接「嘉明」喊：再來一次
驚悚畫面曝！父載9歲兒上學　猛撞貨車慘死
體驗輕航機卻飛向死亡！日男遊台成焦屍　失事現場全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

男患疝氣「蛋蛋腫如愛文芒果」　微創缺損修補手術助快速復原

台東鳳梨釋迦輸中盼解禁　農委會籲兩岸官方正式平台對話

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

抓到男友LINE「愛用1介面」　妹子秒心碎！網喊渣爆：可以分了

神奇胎夢！3次人工受孕失敗　女兒託夢「不要放棄」3年後曝真相

屏東里港1蛋雞場驚爆H5N1禽流感　緊急撲殺1萬3328隻蛋雞

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」...結局網讚翻

追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

客人語音狂催單「快餓死了」　外送：再撐1分鐘我飄移過去

妹想過河爸幫抱高往前推　下秒沒踩穩→慘跌水中

買餐驚見「美女廚神」炒飯！網暴動：點一百份　本尊曝光說話了

五股角頭母出殯遵古禮跪叩　「罐頭塔→酒牆」千人到場

菲律賓男警踩高跟鞋賽跑　觀眾場邊歡呼：好性感！

吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

男患疝氣「蛋蛋腫如愛文芒果」　微創缺損修補手術助快速復原

台東鳳梨釋迦輸中盼解禁　農委會籲兩岸官方正式平台對話

「5生肖」今年財運大爆發！命理師：正偏財都賺到飽

放棄暴力場面仍震撼！《不可能的邊界》揭開人道救援者複雜內心

抓到男友LINE「愛用1介面」　妹子秒心碎！網喊渣爆：可以分了

神奇胎夢！3次人工受孕失敗　女兒託夢「不要放棄」3年後曝真相

屏東里港1蛋雞場驚爆H5N1禽流感　緊急撲殺1萬3328隻蛋雞

戴套仍懷孕！妹子婚前驚覺「是未來公婆陰謀」...結局網讚翻

追完BLACKPINK去續攤！「商券夜市券」免費拿　高捷12站可兌換

女付23萬訂金房租！屋主卻「偷租給其他人」神隱嗆：不滿可以報警

陸發布《黨和國家機構改革方案》　確認組建中共中央港澳辦

葛斯齊開直播「汪小菲無預警現身」！　他握手示好：化干戈為玉帛

韓男偶像媽遭控「帶粉絲去攝理教會」！　還洗腦：我們是上帝的新娘

女友掩護他逃亡被逮！毒梟為愛冒險衝北檢探視　被警認出慘了

吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

17.1萬！偉士牌「Primavera S.E.幻彩特仕版」限量100台撞色上市

他舌頭長白斑「竟罹口腔癌」！常見8症狀曝　嘴麻麻小心了

連3天消費滿佰送酸辣湯　八方雲集蔬食品牌台南金華店明天開幕

女網友爆「懷了王一博孩子」被拋棄！求助文曝光　經紀公司怒回應

15歲少年遭人推落月台　下秒火車進站輾過

生活熱門新聞

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

台灣最快車「打龜號」賣了！廖老大曝割愛原因

資優生被母逼到憂鬱症！她23歲重考上北一女

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

好市多牛肉有黑色斑點！他氣炸公審遭酸爆

「3生肖」今起財運大噴發！「正財、偏財」賺不完

「最值得交心」3星座閨蜜！生日相加就能測

跟團遊歐10日！她搭機回台「3友全走不了」爆驚嚇

12:28發生規模4.1地震！最大震度4級

冷空氣周末襲台　一天掉10°C↑

拿到富邦Costco卡「進賣場無法刷」！一票人不知道

更多熱門

相關新聞

起底「郭再欽密切合作的光電業者」　陳椒華：用清淤標案牟取1.3億

起底「郭再欽密切合作的光電業者」　陳椒華：用清淤標案牟取1.3億

台南88槍案牽涉光電利益，時代力量立委陳椒華今（16日）指光電業者蔡清旭除與前民進黨中執委郭再欽密切合作外，還利用政府曾文水庫清淤標案，違反契約轉由其他業者施作，從中牟取爆利高達1.3億元；此外，曾文水庫清淤時，連前行政院長蘇貞昌也被請到現場視察。

自小客台86上錯匝道...竟倒退嚕百公尺

自小客台86上錯匝道...竟倒退嚕百公尺

女照護員直播為阿公「尻槍」　監察院：衛福部應注意機構住民性需求

女照護員直播為阿公「尻槍」　監察院：衛福部應注意機構住民性需求

阿魯香腸熟肉要盤讓　客人不捨

阿魯香腸熟肉要盤讓　客人不捨

快訊／台南木材行清晨大火　警消出動62人救援

快訊／台南木材行清晨大火　警消出動62人救援

關鍵字：

健康台南食尚蔬食

讀者迴響

熱門新聞

網址「6000.gov.tw」超好記！　3/22上網登記準備領6000

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

快訊／領6000元！　財政部：3月22日起開放上網登記

二膽兵待3年全掌握　島上僅40人

帶全家吃壽司郎「突送5甜點」！爸一看崩潰

嘉義女國中生剛買麥當勞　與機車相撞慘死

登記6000元！22起日每日兩組

台北母子街頭下跪舉雙手！居民曝心痛真相

麻古茶坊連13天「指定飲品買1送1」

小S訪問「來賓全程擺臭臉」直播全放送

即／台中七大行政區3/21起停水47小時

即／高雄女身中多刀無呼吸心跳　同居男友「殺紅眼」

嘉義少女陪學姐吃麥當勞殞命！阿公崩潰自責

6000怎麼領？　「登記入帳」4步驟一次看

弟弟女友同居「內衣亂丟」！姊見她習慣超頭痛

更多

最夯影音

更多
大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班

大眼正妹熟練甩鍋炒飯！　店湧人潮老闆急叫她下班
聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

聰明汪衝門口跟郵差收信　熟練叼回家！網：工讀生

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

隋棠被控擾鄰認了有陰影　「電梯到7樓小孩就安靜」

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

餐廳訂位已排到下個月！　新北炒飯正妹拋鍋到手軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面