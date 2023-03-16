吃的健康　台南掀起新食尚蔬食旋風！

▲知名素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台北，新竹、南投頗享盛名的－家素食蔬食店，看好台南美食市場，近日在台南金華路三段設立分店，3/17-3/19推出滿百就送酸辣湯，喜愛素食的朋友，可以不必北上，就近就能吃到著名的好吃蔬食。



這家疏食店2021年12月在台北市設立第一家創始店，裝潢質感高雅，採光充足明亮，價格高貴不貴，自助式取餐，不收服務費，也無需預約，就能直接到店點餐享用，目前全台已有27個服務據點。

芳珍蔬食餐點色香味俱全多樣化，有純素四神湯，以及「豆腐、豆薯、高麗菜及黑木耳等豐富食材製成口感綿密的獅子頭」，5種口味的水餃、煎餃，內餡以高麗菜、雪裡紅等蔬菜為主，為了保持住蔬菜的水分，獨家製程加入植物蛋白增加多汁感。煎餃外皮酥脆，不但有香辣感十足的韓式辣味口味，還有香氣十足的松露混合杏鮑菇入餡的松露煎餃，兼具精緻與飽足感，這些都只有在芳珍蔬食吃得到。

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特別的推薦，還有來一碗「秘製辣醬珍珠餛飩麵」，獨特辣醬湯頭，超級無敵厲害。另外：類似葷食米血糕的「智慧糕」，由於軟糯米綿密的口感，口味更勝米血糕，尤其是搭配獨家特製滷味拼盤上的辣醬油，麻而不辣、吃起來十分過癮！滷味涮嘴、芳珍蔬食的小菜更是琳瑯滿目，每盤都想一嚐再嚐。





這家蔬食提供了健康友善的用餐環境，非常適合全家大小聚餐。從永續減碳方向，善盡企業社會責任，也為生態平衡與節能減碳盡一份心力。