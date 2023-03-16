新品要來了？Google停售Glass Enterprise AR智慧眼鏡

▲Google宣布停止銷售Glass Enterprise智慧眼鏡。（圖／取自Google）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒報導，Google宣布停止銷售Glass Enterprise智慧眼鏡，也將於今年9月起停止對該智慧眼鏡的軟體支援。Glass Enterprise是最早推出的智慧眼鏡產品之一，為Google Glass的後續產品。

2013年，Google Glass首次以1500美元出售給開發者和初期試用者，並迅速激發了科技愛好者的想像力。不過Google眼鏡卻從未成為主流產品。眼鏡中的內置鏡頭引發了關於隱私的爭論。

2017年，Google將此產品定位為企業使用的工具，如網上醫療保健預約或在工廠培訓工人。Google最近一次發布新硬體版本是在2019年，售價為999美元。

雖然智慧眼鏡還不是特別流行的產品，不過Meta先前也發布具有鏡頭但不配備顯示螢幕的智慧眼鏡，最終成品形式將類似Google眼鏡。此外蘋果也正在研發一款頭戴式裝置，可以使用面朝外部鏡頭展示外部世界，就像一個透明的鏡片。

Google Glass Enterprise的終止並不代表Google放棄AR或智慧眼鏡，去年夏天，Google預演另一副可以實時翻譯和轉錄語音的智慧眼鏡，並表示將在公開場合繼續測試AR眼鏡原型。