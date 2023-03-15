Gmail及Google文件「導入AI了」　新增2大超強功能秒出草稿

▲Google把生成式AI導入Gmail及Google文件，未來用戶輸入主題，AI將自動生成草稿。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

Google於14日宣布，正式生成式AI（Generative AI）帶入Google Workspace中，在Gmail及Google文件提供AI寫作輔助，用戶只要輸入主題，系統就會直接生成一份草稿，用戶只需要自行加上詳細說明、精簡內容或調整語氣，或是協助使用者會粗略的筆記，重新編寫成精美的文章。

Google Workspace 產品副總裁沃里奇（Johanna Voolich）14日宣布，正式將生成式AI的功能導入Workspace，首先在Gmail和Google文件提供寫作輔助，預計3月從美國的英文版開始，不過目前僅開放給特定測試者試用，經測試及改善後，才會逐步把服務提供給更多國家、不同地區及語言的使用者。

用戶使用Google文件時，只需要輸入主題，系統就會直接生成一份文案草稿，用戶只需要自行加上詳細說明、精簡內容或調整語氣，即可完成一篇文章，也能夠在AI的輔助下，對文章進行潤稿和編輯，讓AI提出用戶可以接受、編輯和更改的建議。

▲生成式AI會支援Gmail提供「重新編寫」功能，讓用戶把粗略的筆記轉變成美的文章。（圖／達志影像／美聯社）

至於Gmail則會提供「重新編寫」功能，可以協助用戶把粗略的筆記、重點紀錄，重新編寫全新且精美的文章。沃里奇也預告生成式AI未來將陸續推出的新功能，像是Gmail會再加上自動回覆、摘要郵件等功能，而Google文件則會加上共同發想協作、校對、撰寫和重新編輯等功能。

除了Gmail和Google文件外，生成式AI將陸續支援Google簡報，讓Google簡報中可以自動產生的圖像、音訊和影片，讓Google試算表能自動分析或分類原始資料，讓使用者以文字描述來自動產生試算用的方程式，而Google Meet視訊服務則會提供「自動筆記會議摘要」的功能。