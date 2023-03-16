催淚背景曝！母子當街下跪勸不回酗酒父　全家經濟都靠她扛



▲男子因不滿妻子太晚帶小孩回家，竟直接要妻子下跪。（圖／翻攝汽車專家林大維臉書）

記者邱中岳／台北報導

網路傳出一張母子高舉雙手在路邊下跪的照片，照片一出引起議論，據悉，當天因為父親不滿小孩太晚回家，要求母親下跪，母親便帶著兒子下跪高舉雙手，且附近鄰居表示，今年1月間就有一天鬧得很兇，沒想到2個月後又來了，而這家人的父親並無穩定收入，母親則有固定工作但收入微薄，主要經濟來源都是靠母親。

北市日前發生1名男子因不滿找不到下課的兒子，氣得打電話給妻子爭執，結果夫妻在雞肉攤找到未滿12歲的兒子，丈夫認為妻子照顧不週，竟然當場怒斥妻子，甚至要妻子也跟著下跪悔改，妻子只好帶著兒子當街高舉雙手下跪。

警方獲悉後趕往現場，並將3人帶回派出所，依規定通報家暴中心，但妻子則不願意提告、不願意申請保護令，而據悉，這家人為3代同住，除了夫妻以及2個未成年小孩之外，還有阿嬤也住在一起。

至於家庭經濟來源，父親並無穩定收入，全家主要經濟來源都都靠著有固定工作但收入微薄的妻子幫忙。

附近鄰居表示，男子平時有酗酒習慣，之前就常常喝完酒在路邊咆哮，2023年1月份更誇張，酒後當街與妻子發生爭執，當時就有鬧到警員到場處理，但最後兩夫妻也是和好，沒想到2個月後又來一次。