見加油站無人偷收銀機9千元　他躲三溫暖呼呼大睡被警察叫醒

▲桃園市大園警方調閱監視器，查出潘姓男子涉嫌竊取加油站收銀機內現金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某加油站本月14日晚間發生收銀機現金遭竊案，大園警方調閱現場監視器畫面，發現1名男子趁加油站人員在辦公室作業時徒手打開收銀機，竊取約9000元後徒步逃逸，警方循線在桃園區某三溫暖，將還在呼呼大睡的潘姓男子逮捕到案，過程不到2小時，員警在潘男身上起出剩餘贓款7150元，潘男坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲警方調閱監視器查出潘姓男子涉嫌竊取加油站收銀機內現金，2小時內循線查獲到案，並起出贓款7,150元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，42歲的潘姓男子14日晚間9時許徒步經過大園區某加油站，見加油站站島內無人看手，竟趁機打開收銀機，竊取裡面9000元現金，得手後快步離去。加油站員工清點當班營業額，赫然發現加油島收銀機不翼而飛，趕緊向警方報案，警方到場調閱監視器查出是潘姓男子竊取。

大園警方根據沿線監視器畫面，發現潘男犯案後，朝大園區埔心街上計程車招呼站走去，研判可能搭計程車離開，員警詢問計程車司機，得知潘男下車地點為桃園區某三溫暖，便立即驅車趕往逮人。

▲桃園市大園警方偵辦加油站竊案，2小時內查獲竊嫌到案，加油站業者向警方表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後看見涉案潘姓男子躺在沙發上呼呼大睡，隨即叫醒盤查，潘男見事跡敗露只好坦承犯行，員警在其身中起出剩餘贓款7150元，經偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。加油站業者對警方於2小時內迅速破案，特別表達感謝之意。