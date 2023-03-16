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見加油站無人偷收銀機9千元　他躲三溫暖呼呼大睡被警察叫醒

▲桃園市大園警方調閱監視器查出潘姓男子涉嫌竊取加油站收銀機內現金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園警方調閱監視器，查出潘姓男子涉嫌竊取加油站收銀機內現金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大園區某加油站本月14日晚間發生收銀機現金遭竊案，大園警方調閱現場監視器畫面，發現1名男子趁加油站人員在辦公室作業時徒手打開收銀機，竊取約9000元後徒步逃逸，警方循線在桃園區某三溫暖，將還在呼呼大睡的潘姓男子逮捕到案，過程不到2小時，員警在潘男身上起出剩餘贓款7150元，潘男坦承犯行，訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市大園警方調閱監視器查出潘姓男子涉嫌竊取加油站收銀機內現金，2小時內循線查獲到案，並起出贓款7,150元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警方調閱監視器查出潘姓男子涉嫌竊取加油站收銀機內現金，2小時內循線查獲到案，並起出贓款7,150元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，42歲的潘姓男子14日晚間9時許徒步經過大園區某加油站，見加油站站島內無人看手，竟趁機打開收銀機，竊取裡面9000元現金，得手後快步離去。加油站員工清點當班營業額，赫然發現加油島收銀機不翼而飛，趕緊向警方報案，警方到場調閱監視器查出是潘姓男子竊取。

大園警方根據沿線監視器畫面，發現潘男犯案後，朝大園區埔心街上計程車招呼站走去，研判可能搭計程車離開，員警詢問計程車司機，得知潘男下車地點為桃園區某三溫暖，便立即驅車趕往逮人。

▲桃園市大園警方偵辦加油站竊案，2小時內查獲竊嫌到案，加油站業者向警方表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大園警方偵辦加油站竊案，2小時內查獲竊嫌到案，加油站業者向警方表達感謝之意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警到場後看見涉案潘姓男子躺在沙發上呼呼大睡，隨即叫醒盤查，潘男見事跡敗露只好坦承犯行，員警在其身中起出剩餘贓款7150元，經偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。加油站業者對警方於2小時內迅速破案，特別表達感謝之意。

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