快訊／老闆娘被推下水溝亡！3字釀殺機　桃園男羈押禁見

記者沈繼昌、陳俊宏／連線報導

桃園市從事裝潢工程的李姓男子，寄宿在前陳姓師傅中壢住處長達13年，但一直被廖姓老闆娘嫌「沒路用」，他竟將對方推入深達3米的水溝導致不治。桃園地院漏夜審理，今天（16日）早上裁定李嫌羈押，並禁止接見、通信。

檢警調查，李男（57歲）14日晚間8時許，疑與廖姓老闆娘（42歲）在中壢區中正路三段住家起口角，甚至發生扭打。他不滿遭長期嘲諷，憤而掐住對方頸部，兩人從家中打到門外。

▼李男遭收押。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，李男狠心將廖女推至門外3米深的排水溝內。當時廖女養子發現後，趕緊將其送醫急救，但最後仍回天乏術。

據指出，原本從事裝潢工程的李男，20幾年前與陳姓師傅都是同業，未婚的他13年前因生意失敗無處可去。陳姓師傅好心收留在自家，兩人常一起做裝潢工程，或是在家裡幫忙家務等工作。期間，老闆娘一直對李男有意見，認為他「沒路用」，長年冷嘲熱諷，雙方為此積怨已久。

憾事發生後，警方據報趕往現場，將李男依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。檢察官14日相驗死者，初步發現死者身上並無明顯外傷，但身體多處呈現擦挫傷。檢方排定今在中殯進行解剖，以釐清真正死因。

桃園地院漏夜審理，法官表示，被告經訊問後，就是否有殺人犯意，其供述前後矛盾，但有證人及相關事證可佐，涉犯殺人既遂罪嫌重大；被告住所即為案發現場，又與其他證人同住，所述與其他證人所述有所歧異，有滅證或勾串證人之虞，且有羈押必要，應予羈押並禁止接見、通信。