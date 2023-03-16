男吃飯慘被「玻璃杯砸頭」血染襯衫…怒控警包庇！桃園分局回應了

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園一名王姓男子13日晚間6時許前往南平路一家餐廳用餐，不料卻因座位問題而與另名謝姓男客發生衝突，謝男當場飆罵三字經，並持玻璃杯砸破王男頭部，導致王男當場血流如注。事後警方到場將雙方隔開，但王男不滿警方處理方式，認為包庇謝男，因此頻頻向民代投訴。對此警方也大喊冤枉，強調沒有移送王男，且已針對打人的謝男依傷害、妨害公務等罪嫌移送偵辦。

▲王男13日晚間到餐廳吃飯，不料卻遭另一男客持玻璃杯砸破頭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方13日晚間接獲通報，南平路一家餐廳傳出2男肢體衝突，到場時王男頭部已被砸傷，鮮血不斷自眉梢湧出。初步了解，當時王男在餐廳用餐，謝男走進後發現內用座位坐滿，情緒激動開始叫囂，隨後即與王男發生爭執，並失控丟擲玻璃杯砸傷王男頭部，王男當場滿臉鮮血，襯衫、手機、耳機都被血染紅。

警方到場時雙方情緒相當激動，不斷互相叫罵，員警只好先將2人隔開，將謝男控制在店內、受傷的王男則阻隔在店外。王男受傷後相當憤怒，認為自己被控制在店門口，警方不但不允許拿衛生紙止血、還一度威脅要以妨礙公務法辦，因此與現場員警起口角，認為警方包庇打人的謝男。

對此，警方也公布密錄器畫面喊冤，當下員警到場時雙方正在叫罵，警方立即將2人隔開，避免衝突態勢再提升，同時也立即通報救護車到場，將王男送醫治療，後續謝男也被帶返所內，並依傷害、恐嚇、妨礙名譽、妨害公務等罪嫌移送偵辦。警方強調，並未移送被打傷的王男，但王男認為警方處置不公，四處向民代投訴，包括藍綠議員詹江村、黃瓊慧都到分局詢問，了解狀況後都認為桃園分局處置並無不妥，目前王男也未要控告警方，雙方仍持續溝通中。

▼警方到場時傷人的謝男還在叫囂，嗆聲要「撂兄弟」。（圖／記者沈繼昌翻攝）