住網紅森林酒店…她遭雨傘節咬「毒發搶救1個月」　酒店拒擔全責

▲女子住酒店被毒蛇咬傷險送命。（圖／翻攝自紫牛新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一人妻韓韓（化名）2月中旬去雲南旅行，結果在酒店內疑似被銀環蛇（台稱：雨傘節）咬傷，3月15日還在當地醫院治療中。事發至今1個月，她依然感覺非常痛苦，視力只剩0.3。可是，酒店方卻認為，此事屬於突發事故，就算客人在酒店被咬了，酒店只承擔過失責任，並非100%承擔責任，願意接受客人的起訴，根據法院判決執行。

據《紫牛新聞》報導，韓韓和老公到雲南旅遊，2月16日晚上來到普洱市，17日入住當地網紅酒店-普洱小熊貓莊園酒店。

據小熊貓莊園投資方雲南湄公河集團有限公司官網介紹，小熊貓莊園位於雲南省普洱市思茅城區東南37公里處，緊鄰該公司另一項目普洱太陽河國家森林公園的犀牛坪景區。莊園依山勢、順脈絡，精挑優質木材搭建房屋，細揀船木老料打造家具，使得每一件物甚、每一處景緻都匠心獨具。木屋在峰巒幽谷中星羅棋布，棧道在密林花草間迂曲穿行。

晚上8點左右，他們辦理了入住手續。韓韓的客房和酒店大堂距離比較遠，當時天已經黑了，她和老公乘坐酒店的觀光車去了客房，同車還有兩組家庭。

車輛開了一段時間，他們下了車，然後沿著類似木棧道的路走到房間，棧道兩旁都是森林灌木，夜裡漆黑一片，她說，自己進了房間後就沒有外出。

韓韓表示，當晚臨睡前，她在洗漱時意外發現右小腿上有兩處很明顯的傷痕，而她剛到房間時曾經換過衣服，當時並沒有發現腿上有異常。

韓韓不確定受的是什麼傷，擔心被蛇咬了，就上網查了一下，越來越感到害怕，就趕緊聯繫酒店工作人員，請他們過來看看是不是蛇咬傷。一個女工作人員過來看了一下，表示不能確定，但可以叫一輛車送她去醫院。

酒店起初想把她送到普洱市人民醫院，她上了車之後打急救電話，詢問哪個醫院有蛇毒血清，接線員問了一下，馬上回覆說，「妳們可以馬上去離妳最近的某醫院，他們有血清。」治療毒蛇咬傷，找到對症的血清至關重要。

韓韓事後回想，「很幸運打了電話，他告訴我說這家醫院有血清，就直奔這裡來了，沒有耽誤時間，這也是我最慶幸的地方，要不然隨著時間推移，後遺症肯定是越來越重。」

從車上下來之後，韓韓還沒感覺身上有什麼反應，她是自己走進醫院的，護士看到之後，讓她趕緊坐輪椅，不要走動。醫生判斷是蛇咬傷，雖然傷口的血液檢測結果還沒出來，但是先給她用了抗蝮蛇毒血清。到凌晨1點多，韓韓開始感覺到蛇毒發作，第一支血清扎一半的時候，「護士急忙跑進來告訴我們說，傷口血液測出來是銀環毒。」第一支血清打完後，醫院馬上換了抗銀環蛇毒血清。

銀環蛇是中國最毒的陸棲蛇，能產生兩種神經毒素，幾毫克銀環蛇毒足以致人死命。患者被銀環蛇咬傷時不會感到特別疼痛，反而可能有睡意，抗銀環蛇毒血清是救治銀環蛇咬傷的唯一特效藥。

蛇毒開始發作後，韓韓感覺頭特別暈，視力開始下降，慢慢聽不太清周圍人的說話聲，「感覺心臟特別疼，整個人暈過去了，別人說話我能聽到，但我說不出來，我有意識，但是想睜眼也睜不開，想動也動不了。」最嚴重的狀態持續了五六個小時，之後還不定期發作，全身的淋巴結都腫大了。

事情發生已經將近一個月，醫院給她用了十幾支抗銀環蛇毒血清，她說淋巴腫大消退了一些，但是視力下降得非常厲害，在醫院視力檢查，只有0.3，眼前有重影，字好像在發光，臉部感覺有麻痺。

對此，該酒店一位市場部經理認為，酒店方面已經承擔了韓韓的護理費用、住院期間生活物品購置費用、韓韓的往程機票折損費用，並將酒店房間費用從原路徑退回，醫藥費支付至2月20日，共計2.5萬元人民幣左右，傷者治療後續產生的費用沒有繼續支付。

酒店經理表示，事發後酒店查詢了韓韓入住房間的智慧門鎖，門鎖紀錄顯示客人在當晚9點至10點期間出去了1小時左右，但晚間的酒店攝影機無法看出客人到底去了哪裡。酒店方面在諮詢律師之後認為，目前尚不能確定韓韓是否在客房內被蛇咬傷，事件責任主體無法判斷。

而韓韓回應，房門是帶電子卡的推拉門，可能有問題，剛進屋時候門鎖不上，試了幾次才行。當時外面很黑，她不敢出門，而且酒店有攝影機，如果她出去，應該被拍到。

韓韓說，現在的醫院條件有限，希望轉院治療，但是醫療費沒有結清難以轉院。而酒店則表示，此事屬於突發事故，就算客人在酒店被咬了，酒店只承擔過失責任，並非100%承擔責任，願意接受客人的起訴，根據法院判決執行。

河南澤槿律師事務所律師付建認為，根據《消費者權益保護法》以及《民法典》規定，如果旅客在酒店房間內被蛇咬傷，旅客是正常入住不存在過錯，不承擔責任。酒店沒有盡到排除可能安全隱患的義務，酒店具有明顯過錯，違反安全保障義務並構成違約，應當根據過錯承擔相應的侵權責任與違約責任。

酒店聲稱韓韓當晚9至10點期間曾經外出，認為旅客可能是在酒店房間外被蛇咬傷，付建律師表示，酒店外的景區公園如果是公共場所，公共場所的管理者有安全保障義務，應對可能存在的危險進行警示。而旅客自己也應盡到合理注意義務，不擅自前往可能存在危險的地方，因此仍然需要根據雙方的過錯來判定責任的承擔。如果公園屬於酒店或其管理公司管轄範圍內，酒店如果沒有盡到安全保障義務，也要根據過錯承擔相應的法律責任。