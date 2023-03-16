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宏都拉斯曝台拒增金援　王定宇提醒：中國開的大支票幾乎都跳票喔！

▲▼宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透）

▲宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Reina）。（圖／路透）

記者皮心瑀／台北報導

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）透露，與中國建交是因為經濟需要，且台灣拒絕增加財務援助。對此，民進黨立委王定宇喊話，「問問你們附近的薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯大黎加，或是遠一點的密克羅尼西亞，中國開出的大支票，幾乎都跳票喔！」

王定宇說，在大撒幣搞金援外交就是中國，而台灣才是拒絕直接花錢換外交的，「那些在台灣指責台灣金援外交、扯台灣外交後腿的，幾乎都是親中共藍紅陣營人士，現在怎麼不開口念一下中國！」

王定宇更酸，提醒一下中國的民眾，你們被割的韭菜，還有政府自己無法照顧的人民，就是因為錢都用來對外國大撒幣，而台灣近年來的國際援助，都是著重在直接幫助到需要幫助的國家人民身上，許多項目都是協助職訓、婦女扶助專案、學生就學、人道救援等。

針對台宏邦誼恐生變一事，前宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafael Fernando Sierra）就指出，許多人都說中國大陸是一個更大的市場，但他們不一定會購買宏國的產品，也提到宏國留台留學生和與台灣合作計畫的家庭，質問指示與中國建立正式關係事宜的總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro），「你有考慮過人民的情況嗎？」

外交部15日表示，我國已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作，請宏方謹慎審酌，切勿落入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。

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