中國連挖牆角！帛琉好朋友不離不棄　原因和這「支援」有關

記者葉國吏／綜合報導

友邦宏都拉斯因台灣拒絕財務援助，欲與中國建交。細數我國目前邦交國共有14國，其中帛琉不離不棄，全靠我國的醫療援助。

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天表示，宏國與中國建立外交關係，是因為經濟需要，加上台灣拒絕增加財務援助。

▲新光醫院捐贈帛琉醫療船引擎。（圖／新光醫院提供，下同）

他表示，宏國要求台灣將其每年5000萬美元援助加倍，並且研究「重新調整」宏國積欠台灣的6億美元債務，但沒有獲得積極回應。經濟現實使得宏都拉斯「必須作此決定」。

細數我國目前邦交國，若加上宏都拉斯共有14國，其他國家還有馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼、教廷（梵蒂岡）、貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖露西亞、聖文森國，以及聖克里斯多福。

▲新光醫院院長侯勝茂與帛琉牽起好友誼。

其中帛琉與我國邦交穩固，除了觀光以外，台灣對帛琉的遠距、後送醫療也是重要因素。根據了解，中國過去多次都想跟帛琉建交，但都被帛琉總統拒絕，最重要原因就是醫療後送系統與遠距醫療建置。

在新冠疫情期間，新光醫院甚至還派醫療人員直接到帛琉教學採檢儀器、呼吸器，新光醫院每三個月也會固定派遣醫師前往駐點，若當地有緊急病人，則會後送至台灣治療，成為台帛邦交間最重要的推手。