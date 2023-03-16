兄弟檔迷姦16歲女網友！　拒Face ID解鎖手機遭押

▲FACE ID解鎖。（圖／記者洪聖壹攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名約30歲的郭男和哥哥8日透過交友軟體「探探」約出16歲的女子小方（化名），沒想到一群人在KTV時，郭姓兄弟竟對小方下藥並性侵，遭警方逮捕後，還拒絕解鎖手機，目前郭姓兄弟因有滅證疑慮，檢方已向法院聲請羈押獲准。

根據《自由時報》報導，郭姓兄弟和另2名友人及小方在8日深夜一起在KTV歡唱，小方拒絕使用毒咖啡後，郭男竟趁著小方去廁所時偷下藥。

小方後續被郭姓兄弟輪流性侵，還被拍下不雅照，回家後母親才帶著她去報案，不過郭姓兄弟否認犯案，在面對檢警時，更是完全不開口，也拒絕解鎖手機，檢方認定2人有滅證疑慮，向法院申請羈押獲准。

▲唱歌。（示意圖，與本案無關／記者董美琪攝）



在交友軟體上遭網友性侵的案件層出不窮，去年10月就有一名女子小琪（化名）在「探探」上認識汪男，約了汪男和一名友人一起在林口的KTV飲酒唱歌。

汪男看小琪喝醉，自願開車載她回家，結果竟讓小琪服用鎮定安眠劑FM2，最後性侵得逞，直到隔天早上見小琪藥效沒退，汪男竟又再次伸出魔爪。

小琪清醒後難過地報案提告，全案依妨害性自主罪送辦，不過汪男在性侵小琪後21天離奇身亡，因此依刑事訴訟法第252條第6款，被告死亡者，應為不起訴處分，全案就此結束。