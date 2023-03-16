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只有8天！超商咖啡飲品「買4送2」來了　喝美式配三明治只要60元

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11推出「指定咖啡飲品買4送2」優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控快看過來！就有超商推出連續8天「指定咖啡飲品買4送2」優惠，品項有美式、拿鐵、冰燕麥拿鐵等，絕對要把握便宜囤一波；另外還有「咖啡組合餐」優惠，最便宜喝1杯美式配1份三明治只要60元。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「指定咖啡飲品買4送2」，3/17起至3/24止，優惠品項有CITY CAFE特大美式（每日限量）、CITY CAFE特大拿鐵、CITY TEA四季純奶青／經典純奶茶（任選）、CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵／CITY TEA大杯冰燕麥奶茶／CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶（任選）。

同時間還有「3+3活力元氣組合餐」優惠，可享「CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元」或「CITY CAFE大杯美式3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價180元」，等於喝1杯美式配1份三明治最便宜只要60元。

▲▼萊爾富車輪餅、7-11咖啡三明治。（圖／業者提供）

▲7-11大杯美式配三明治「只要60元」。

▲▼「亞尼克X喜劇演員喬瑟夫」最新聯名「喬克魔粒生乳捲」。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克生乳捲買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

亞尼克即日起至3/31祭出「生乳捲買1送1」優惠，只要是3月份壽星生日當天憑身分證於門市即可享「買喬克魔粒生乳捲1條送原味生乳捲1條」，各門市每日限量10名。

官網加碼也推3月壽星「買1送1」活動，凡是3月份壽星於「3月壽星專區」買喬克魔粒生乳捲1條，結帳時就會匯入「原味生乳捲1條生日禮券」，同樣直接免費多吃1條生乳捲，小確幸快收。

▲▼亞尼克原味生乳捲。（圖／亞尼克提供）

▲3月壽星只要買買喬克魔粒生乳捲1條就送原味生乳捲1條。（圖／亞尼克提供）

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