台人最愛叫外送「3大原因」揭曉！　「隱藏版優惠碼」限時1個月搶

▲Uber Eats公開消費者最愛叫外送3大原因。（示意圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

優惠碼免費拿！外送平台「Uber Eats」今（15）日祭出全新「Uber Eats（應該）都點得到」活動，不僅公開全新5位代言人，更曝光消費者最愛叫外送的「3大原因」，以及最夯餐飲、熱門生鮮雜貨排行榜，且為歡慶新活動上線，3月16日起限時1個月也推隱藏版85折起優惠序號，小確幸快收。

▲Uber Eats全新代言人炎亞綸、田馥甄、唐綺陽。（圖／記者黃克翔攝）

Uber Eats今（15）日推出全新活動「Uber Eats（應該）都點得到」，並找來炎亞綸、田馥甄、唐綺陽、滴妹、阿滴聯手代言，更首度公開消費者最愛叫外送主因，分別為「方便」、「懶得出門」及「可節省交通」，還有2至3成民眾則是因在平台上可以買到附近沒有的餐飲或生鮮雜貨而使用，至於最愛餐飲類別冠亞軍為「台灣美食」及「手搖飲」，早午餐及炸雞也是熱門下單選擇，高達4成佔比。

除餐飲外，近8成消費者也都曾點購過生鮮雜貨，最常下單的熱門排行分別是「冷凍冷藏食品與食材」、「飲料和沖泡」、「米油雜糧」、「泡麵」，其中，像是即食品和調理熟食也登上排行榜第4名，可以看出便捷、省時的重要性。為慶祝新活動上線，3月16日起至4月15日於台北明曜百貨前、高雄美麗島捷運站找到「 Uber Eats（應該）都點得到」大型廣告看板，即可找到隱藏版滿額美食外送85折、生鮮9折優惠。