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不用花大錢買膠原蛋白！營養師曝：「富含膠原蛋白」TOP5食物

▲▼營養師曝「魚類營養圖鑑」。（圖／Unsplash）

▲想補充膠原蛋白，不用花大錢去醫美，吃對食物就可以。（示意圖／Unsplash）

生活中心／綜合報導

當過了25歲之後，膠原蛋白就會慢慢流失，不少愛美女生會透過醫美增生膠原蛋白，但其實只要吃對食物就可以補充膠原蛋白，營養師張語希在粉專透露「補充膠原蛋白」TOP5食物，讓你不用花大錢就可以美美的！

張語希指出，膠原蛋白主要是動物來源，雖然市面上有很多的膠原蛋白產品，不過，膠原蛋白也可以透過吃天然食物來獲取，並列出以下5種「富含膠原蛋白」的食物：

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1. 大骨湯

大骨湯裡頭含有蛋白質的生物活化形式，能夠讓人體立即使用。

2. 魚

以魚類膠原蛋白最佳，因為魚類膠原蛋白組成結構與人體最接近，最容易被身體組織辨識吸收，其中又以「魚鱗及魚皮」含量最多。

3. 花膠

又稱魚肚或魚膠，是一種由大型海魚的魚鳔所製煉而成的白色膠狀物，高蛋白低脂肪的特性，使滋補的同時不用擔心發胖，一般都是作為燉品出現，不宜一次食用過多，可配合瘦肉或鴨肉煲湯。

4. 海參

零膽固醇且富含膠質，是補充膠原蛋白的良好來源。

5. 豬皮

韌帶、肌腱、軟骨、骨組織等部位是動物體內富含結締組織的部位，一般來說，這些部位的肉食膠原蛋白含量也會比較高。

▲膠原蛋白。（圖／翻攝自營養師張語希臉書）

▲「富含膠原蛋白」TOP5食物。（圖／翻攝自營養師張語希臉書）

張語希進一步說明，吃素者也可以透過食物補充膠原蛋白，在進食素食膠質的同時，也可以搭配「維生素C、維生素E、蛋白質」，來可以協助膠原蛋白的合成，而4種「膠質」食物如下：

1. 酪梨

含有維生素E，能夠防止體內的膠原蛋白被分解，「酪梨油」就能夠增生膠原蛋白。

2. 柑橘類水果

水果富含維他命C，能夠幫助胺基酸產生脯胺酸，而脯胺酸是生成膠原蛋白的必需化學成分。

3. 木耳、銀耳

有些植物膠質結構與膠原蛋白近似，只是分子序列較小，攝取之後，同樣可以取得體內自行合成膠原蛋白的胺基酸原料。

4. 有黏稠感的蔬果

蔬果中富含黏液，吃起來有黏稠感的蔬果即富含植物性膠質，像是山藥、海帶。

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