買春暈船！留英妹賣身「升級小三」　爽撈百萬嗆：破壞家庭有快感

▲王男透過網路買春，卻對賣身的黃姓女子暈船。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名王姓男子先前透過網路，認識了曾在英國就讀研究所的黃姓女子，雙方約好代價發生性行為，豈料王男事後竟暈船，雙方發展成情侶關係，還為愛掏了上百萬元，氣得妻子崩潰提告。法院審理後認定，黃女曾傳訊嗆聲「破壞人家家庭好有快感」等話語，意味著知道對方有家庭，因此判賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，王男與郭姓妻子結婚多年，2019年11月為了尋求刺激，透過色情網路援交仲介，認識了黃姓女子，2人約好以金錢作為代價發生性行為，不料事後王男因此暈船，2人也進一步成為情侶。

2人發展成情侶關係後，男歡女愛的足跡遍布台北市多間飯店，交往時間將近2年，過程中黃女數度以疫情導致收入減少、生病看醫生、家人生病住院，以及換洗衣機等理由，向王男借貸、騙錢，金額高達數百萬元，導致王男一家生活陷入困境。

▲黃女與王男發展成情侶關係，藉著疫情影響、生病、家人看醫生以及換洗衣機等理由，從對方身上拿了數百萬元。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



後來王男為了斬斷關係，告知黃女自己已婚，還支付了一筆分手費用，為了避免再被討錢，還要求簽下了協議書，不料黃女竟然傳訊息恐嚇，囂張嗆聲「破壞人家家庭好有快感」、「這輩子我沒見你（王男）家庭支離破碎，我黃XX絕對不甘心」、「你老婆的事你也對我發誓過」等話語，氣得郭姓元配告上法院。

法官審理後認定，從對話之間可以明顯看見，黃女明知王男友配偶，還與對方發展成情侶關係、多次發生親密行為，已超越社會一般通念下，配偶所能容忍之範圍，且情節重大。

由於郭姓元配是留學澳洲知名大學的碩士、黃女則曾在英國念過研究所，法官審理2人的學識經歷、社會經濟地位，以及案件情節狀況後，判黃女需賠40萬元，全案仍可上訴。