搶人現場曝！124家餐飲集團校園徵才　鼎泰豐實習生起薪上看3.5萬

▲高餐大舉行實習媒合，124家知名餐飲企業入校搶人才。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

疫後觀光業復甦，相關行業人才需求量暴增，今(15日)就有124家連鎖餐飲集團直接到高雄餐旅大學搶人，舉凡王品、萬豪、藏壽司、LADY M都開出夢幻職缺，像是鼎泰豐也開出好條件，實習生起薪上看3.5萬元。

國立高雄餐旅大學創校以來，堅持「三明治教學」，各科系大三學生須實習1年，可自由選擇到國內外與高餐大合作的相關產業，貼近了解業界脈動與需求，校方每到三月就會主動幫學生與產業界進行媒合接觸，輔導並協助學生大三校外實習。

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▲觀光業疫後復甦，相關產業求才若渴。（圖／記者許宥孺翻攝）

今年正值觀光業復甦，相關行業求才若渴，今日校方替877名學生舉行實習媒合甄選，每位同學可選擇3家實習單位接受面試，吸引國內124家知名觀光旅宿業者入校進行搶人才大戰，校園宛如一場大型旅展，規模相當驚人。

校方指出，此次媒合活動產業涵蓋飯店業者77家、餐廳業者29家、旅行業者9家、休閒娛樂業者9家，共計124家。包括國人熟知的鼎泰豐、王品餐飲、乾杯集團、寒舍餐旅集團、老爺管理顧問(股)公司、晶華國際集團、萬豪集團、洲際集團、遠東集團、藏壽司、瓦城泰統、饗賓餐旅、LADY M、海底撈等企業，名單超豪華。

▲鼎泰豐喊出實習生最高上看3.5萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）

鼎泰豐集團開出實習生起薪3萬3000元，最高上看3萬5000元；王品集團則喊出一年調薪3次，也吸引不少學生。旅宿業者則公布起薪3萬元起跳，還有全勤獎金。

其中，台中谷關高檔日式渡假村「虹夕諾雅酒店」總經理福井裕子還親自到場面試學生，與會的業者都是台灣相關產業第一把交椅，還有企業太缺人，符合條件就能馬上入職。

▲學生身穿正裝接受面試。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲知名餐飲企業入校搶人才，校園宛如大型旅展。（圖／記者許宥孺翻攝）