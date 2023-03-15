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IBM經理告贏東家！2度遭資遣「獲償900萬」　和解纏訟6年落幕

▲▼高啟輔第2度告IBM公司非法解僱，一審勝訴後受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

▲高啟輔第2度告IBM公司非法解僱，一審勝訴後受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

記者劉人豪／台北報導

IBM前經理高啟輔2015年間遭公司留職停薪，留停期滿後，公司逼他離職，高男2017年提告爭取復職，告贏老東家、領回900萬元天價賠償，但IBM說他能力與經驗不能勝任等理由不讓他復職，高男再提確認僱傭關係存在訴訟，一審判他勝訴，IBM提起上訴，但後來雙方達成和解，IBM撤回上訴，雙方纏訟6年落幕。

高啟輔擁有台北科技大學碩士學位，1996年10月起任職IBM，從系統工程師一路做到業務主管，優秀表現曾3度獲頒IBM的價值典範獎，2008年IBM並推薦他獲選當年度台灣100 MVP最有價值經理人，2015年3月間，高啟輔升任經銷通路業務發展經理、月薪逾16萬元，這時，IBM軟體部門看中他的長才，邀他轉任。

高啟輔欣然答應，不料公文跑流程時，新職因人事凍結而於2015年10月告吹，原職也被新人補實，他兩頭落空，經多次協商，在公司主管允諾會安排復職的前提下，他配合辦理留職停薪1年，沒想到2017年1月期滿等著他的，卻是公司通知他因無適當職務可派而資遣他。

高男不甘心，決定打官司以小蝦米對抗大鯨魚，一審判他敗訴讓他驚覺訴訟策略錯誤，委任律師陳文祥主攻員工沒犯錯、不該被公司要求自行尋找合適職位的大方向，終於逆轉局勢，2020年8月底勝訴確定。

IBM依確認雙方僱傭關係存在的判決結果，補發3年多的薪資含利息共約900萬元給高啟輔，這個金額在勞資爭議訴訟中堪稱天價，IBM也依判決在2020年底讓高男復職，在IBM基礎架構管理服務部門擔任「無獎金制其他業務人員」，任務就是「在家待命」、不必進公司上班。

IBM通知高啟輔面試2項新職後，說他能力與經驗不能勝任，高男希望爭取的其他職位，IBM回覆已有合適人選，雙方一直談不攏，IBM以無職缺可履行安置義務為由，最後果真以高男憂慮的《勞基法》事由，於2021年11月再度資遣他。

高啟輔不服氣，2022年第二度提告要求確認與IBM的僱傭關係存在，且IBM應繼續按月付他16萬餘元薪水直到他復職為止。一審認定IBM確實因業務性質變更而需要精簡人力，但IBM在雙方仍在勞資爭議調解期間，沒繼續提供可用職位履行安置義務，更逕自寄存證信函給高男終止雙方勞動契約，已屬非法解僱，2022年10月判高男勝訴。

IBM公司上訴二審，不過雙方後續已經達成共識和解，IBM撤回上訴，全案纏訟6年後落幕。

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