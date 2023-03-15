想拜亡父！逃獄23hrs被逮　朱漢宗回籠第一晚...戒護措施曝光

▲朱漢宗遭逮後被移往彰化看守所。圖／截取自Google Map)

記者白珈陽／彰化報導

在彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，疑因想祭拜父親，13日上午趁著自主監外作業時，藉由尿遁脫逃，脫歨23小時後14日在老家附近農田落網。朱漢宗犯下脫逃罪，遭逮後被移往彰化看守所。所方指出，朱到了看守所，吃、睡都正常，情緒也無太大波動，由於他並不是暴力犯，未對他特別施以加強戒護。

警方調查，朱漢宗（29歲）前往彰濱一間玻璃工廠作業，但卻趁隙尿遁脫逃，在外遊蕩23小時，14日上午10時才於永靖老家附近落網；朱落網時，警方對其溫情喊話，「阿宗、阿宗，我買飯給你吃啦，你老實人，我們不會對你怎麼樣！」朱漢宗也未多掙扎，神色平靜就逮。

▲朱漢宗昨日上午在老家附近農田遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化看守所表示，朱漢宗昨日到達看守所，所方將他安排在9人大房，目前吃飯睡覺都很正常，情緒平靜。記者詢問，是否有因他脫逃，而對他加強戒護？看守所說，由於朱漢宗不是暴力犯，所方將他視為一般受刑人，沒有特別加強戒護。

據了解，朱漢宗因犯下18起竊盜罪，及轉讓藥品罪等，被判刑4年1月又5天，於2019年12月24日到彰化監獄服刑、2024年1月14日服刑期滿，朱男已經提出假釋申請，但因越獄，他恐須服刑期滿才能出獄。

據悉，朱嫌去年父亡，當時他有申請前往家祭，2021年初，表現良好被遴選到自主監作業，2年來沒有異狀，最近也可提出返家申請，卻因急於返家探視，又加一條「脫逃罪」，目前在看守所羈押，未來恐沒機會假釋，必須將刑期服滿才可出獄。