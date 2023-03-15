　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

想拜亡父！逃獄23hrs被逮　朱漢宗回籠第一晚...戒護措施曝光

▲▼ 。圖／截取自Google Map)

▲朱漢宗遭逮後被移往彰化看守所。圖／截取自Google Map)

記者白珈陽／彰化報導

在彰化監獄服刑的受刑人朱漢宗，疑因想祭拜父親，13日上午趁著自主監外作業時，藉由尿遁脫逃，脫歨23小時後14日在老家附近農田落網。朱漢宗犯下脫逃罪，遭逮後被移往彰化看守所。所方指出，朱到了看守所，吃、睡都正常，情緒也無太大波動，由於他並不是暴力犯，未對他特別施以加強戒護。

警方調查，朱漢宗（29歲）前往彰濱一間玻璃工廠作業，但卻趁隙尿遁脫逃，在外遊蕩23小時，14日上午10時才於永靖老家附近落網；朱落網時，警方對其溫情喊話，「阿宗、阿宗，我買飯給你吃啦，你老實人，我們不會對你怎麼樣！」朱漢宗也未多掙扎，神色平靜就逮。

▲▼ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲朱漢宗昨日上午在老家附近農田遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化看守所表示，朱漢宗昨日到達看守所，所方將他安排在9人大房，目前吃飯睡覺都很正常，情緒平靜。記者詢問，是否有因他脫逃，而對他加強戒護？看守所說，由於朱漢宗不是暴力犯，所方將他視為一般受刑人，沒有特別加強戒護。

據了解，朱漢宗因犯下18起竊盜罪，及轉讓藥品罪等，被判刑4年1月又5天，於2019年12月24日到彰化監獄服刑、2024年1月14日服刑期滿，朱男已經提出假釋申請，但因越獄，他恐須服刑期滿才能出獄。

據悉，朱嫌去年父亡，當時他有申請前往家祭，2021年初，表現良好被遴選到自主監作業，2年來沒有異狀，最近也可提出返家申請，卻因急於返家探視，又加一條「脫逃罪」，目前在看守所羈押，未來恐沒機會假釋，必須將刑期服滿才可出獄。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
珍奶買1送1！　今限時搶喝
新竹棒球場開挖圖曝！施工內容與設計圖不同　廠商認了
快訊／啦啦隊女神老父撞進加護　女駕駛找到了
快訊／黃牛被抓了！　BLACKPINK票翻4倍賣
新竹大秘寶再現！　國際賽場挖出「廢棄磚石、馬桶蓋」
高雄6歲女童「瘦成骷髏頭」　餓到垃圾桶找食物
啦啦隊女神爸爸「腦出血危險傷勢曝」！　淚：肋骨鎖骨都斷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「瓦破牆倒全雜草」台南10坪爛屋招租...每月1萬　網友猛虧急下架

包租婆「投資虛擬幣」3700萬1毛拿不回　詐團17人下場曝

人妻同居小王懷孕！手術前「不想殺生」要綠夫當爸　健身教練怒告

啦啦隊女神老父車禍顱內出血　「路邊起步白車」女駕駛找到了

8800變3萬6！BLACKPINK票翻4倍賣　黃牛被逮...最高只能罰1萬8

口腔癌毒販全身插管繼續賣藥　巧！與抓他的小隊長同名同姓

「我沒錢吃飯」裝窮騙好心少女　借錢哥摸1下要關8個月

超奇葩！「台灣巴菲特」坐牢1天抵41萬　吸金41億判14年定讞

3萬元賣槍公園面交　警方早盯上！當街追逐壓制5男女下場慘

夫騎腳踏車出門失蹤9小時！　婦急衝派出所...暖警全面查訪秒尋獲

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

「覺得我穿得漂亮的舉手」　一刀未剪還原黃瓊慧質詢

天生無雙臂的偉大媽媽　用腳幫女兒穿衣、做飯

韓媒曝私下喬分組　韓球迷罵翻：不自量力｜20230314 ET午間新聞

貓妹忘情吸嘴邊肉不放！　狗哥無奈哭哭：偶的肉...

3人合力拔超硬麥芽膏　爆筋嘶吼變裝置藝術

「瓦破牆倒全雜草」台南10坪爛屋招租...每月1萬　網友猛虧急下架

包租婆「投資虛擬幣」3700萬1毛拿不回　詐團17人下場曝

人妻同居小王懷孕！手術前「不想殺生」要綠夫當爸　健身教練怒告

啦啦隊女神老父車禍顱內出血　「路邊起步白車」女駕駛找到了

8800變3萬6！BLACKPINK票翻4倍賣　黃牛被逮...最高只能罰1萬8

口腔癌毒販全身插管繼續賣藥　巧！與抓他的小隊長同名同姓

「我沒錢吃飯」裝窮騙好心少女　借錢哥摸1下要關8個月

超奇葩！「台灣巴菲特」坐牢1天抵41萬　吸金41億判14年定讞

3萬元賣槍公園面交　警方早盯上！當街追逐壓制5男女下場慘

夫騎腳踏車出門失蹤9小時！　婦急衝派出所...暖警全面查訪秒尋獲

Rosé也背了！YSL新包準備缺貨　Jennie搶穿Jisoo代言品牌現身機場

「瓦破牆倒全雜草」台南10坪爛屋招租...每月1萬　網友猛虧急下架

追囤房大咖！財政部：5戶以上已補稅逾8千萬　還有5000件在查

鬍鬚張被刮鬍子？招牌曝光網全傻眼　真相卻讓人笑翻

明年轉型國營公司「台鐵運能要增4成」　王國材：透過改革重返榮耀

腦中出現「神祕聲音」叫她買彩券　女兌獎發現中3千多萬元嚇壞

時隔35年！　美俄黑海「撞船事件」變MQ-9無人機墜毀事件

陸進出口銀行與沙烏地阿拉伯國家銀行　完成首筆人民幣貸款合作

「紅孩兒」韓志杰近況曝光！赴美改當上班族　長髮照網震撼：美翻了

連續超越梅西！哈蘭德單場狂進5球　刷新歐冠最快30球紀錄

社會熱門新聞

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

電梯工扳手24樓墜落　同事抬頭遭插進頭骨　

扛48kg女員工摸敏感部位　寵物店老闆遭判刑

夫妻泰安賞櫻卻開車到鹿谷深山　失聯9天墜谷雙亡

啦啦隊女神父閃車連2撞送加護　警追白車駕駛

顧寶明「閃電三婚小33歲嫩妻」　原因曝光

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

明仁會「170旗袍辣妹」來源混雜！　小弟看臉認出：我點過她

啦啦隊女神父閃車撞傷　疑惹禍女駕駛找到了

即／二膽兵在廈門！金門檢：最快明發布通緝

夫妻開車到南投鹿谷！翻車墜谷多日無人發現雙亡

即／台中3歲女童被凌虐全身傷　無照惡保母夫妻認了

當街殘殺已婚牙醫情郎　小三判15年

更多熱門

相關新聞

朱漢宗想「上墳祭父」逃獄23小時　刑滿才能出獄

朱漢宗想「上墳祭父」逃獄23小時　刑滿才能出獄

彰化監獄29歲受刑人朱漢宗遭判4年1月，3年前入監服刑 ，表現良好被遴選到漢寶1間玻璃工廠自主監外作業，昨日上午趁著午休時，假借尿遁翻牆，經過23小時在永靖老家附近的農田落網，據悉他是被「同學」誤認偷錢心情不好，又想去為亡故的父親上香祭拜，翻牆逃逸，如今又多背了一條脫逃罪，這下得要關到滿才能出獄。

彰監受刑人脫逃原因曝！為當孝子給亡父上香落跑

彰監受刑人脫逃原因曝！為當孝子給亡父上香落跑

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

落網第一視角曝！　朱漢宗被逮笑了

即／彰監受刑人朱漢宗脫逃23小時　永靖家中被逮

即／彰監受刑人朱漢宗脫逃23小時　永靖家中被逮

彰監朱漢宗「尿遁」脫逃　殘刑剩10個月

彰監朱漢宗「尿遁」脫逃　殘刑剩10個月

關鍵字：

朱漢宗彰化監獄脫逃彰化看守所

讀者迴響

熱門新聞

新北「炒飯正妹」爆紅！老闆緊急叫她下班

不是吃太鹹！醫曝「洗腎」最大元兇

邀看夜景…UBER司機硬載女大生性侵

即／蘇-27戰機撞擊　美MQ-9無人機墜落黑海

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

男友尺寸「保險套很難買」　妹子吃避孕藥！網反推1物

王淨「甜靠曹佑寧肩膀」放閃了！　合照首公開

蘋果官網突上架2新品！果粉嗨喊：真香

板橋林家「第九代金孫」降肉！　外公是重量級名醫

林襄進軍東京時尚圈！

行李安檢照出胖胖生物　打開嚇壞

這照片中「有隻蛙」！一圈驚呆：好明顯

「狗界壯漢」滿身肌肉！主人一叫秒回頭萌笑

顧寶明「千萬遺產」爆糾紛！　女兒怒告小33歲後媽

即／蛋價飆漲撐不住！彰化不二坊蛋黃酥漲價5元

更多

最夯影音

更多
想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了

想為過世半年父上香脫逃　受刑人聽警喊話被逮笑了
蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

蔡依林新專輯進度「永遠在路上」　笑：請大家先聽聽別人的！

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

台式應援震驚全球 MLB官網讚藝術｜20230314 ET午間新聞

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

玉澤演來台「大嗑台灣美食」！　麵線配珍奶...好吃到：哇哇哇XD

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

大元曝單親「沒感受過父愛」！　屈中恆暖心送禮...她爆哭：謝謝爸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面