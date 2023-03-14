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清明思親！朱漢宗想「上墳祭父」逃獄23小時　刑滿才能出獄

▲彰化監獄逃獄男被逮。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化監獄男翻牆逃逸。（圖／彰化地檢提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化監獄29歲受刑人朱漢宗遭判4年1月，3年前入監服刑 ，表現良好被遴選到漢寶1間玻璃工廠自主監外作業，昨日上午趁著午休時，假借尿遁翻牆，經過23小時在永靖老家附近的農田落網，據悉他是被「同學」誤認偷錢心情不好，又想去為亡故的父親上香祭拜，翻牆逃逸，如今又多背了一條脫逃罪，這下得要關到滿才能出獄。

據了解，朱漢宗因犯下18起竊盜罪，及轉讓藥品罪等，被判刑4年1月又5天，於2019年12月24日到彰化監獄服刑、2024年1月14日服刑期滿，朱男已經提出假釋申請，卻在昨日自主監外作業時，藉口上廁所尿尿，從廠後方翻牆再沿著小路逃逸。

▲彰化監獄逃獄男被逮。（圖／彰化地檢提供）

▲彰化監獄逃獄男被逮。（圖／彰化地檢提供）

警方研判他身上沒有帶多餘的金錢、也沒有手機，最有可能是返回永靖老家，警方早已佈下天羅地網，對其家人勸誡，上午朱男出現在老家附近的農田裡將其逮捕。

朱嫌去年父亡，當時他有申請前往家祭，2021年初，表現良好被遴選到自主監作業，2年來沒有異狀，最近也可提出返家申請，卻因急於返家探視，又加一條「脫逃罪」，今晚複訊後將有可能再返回彰化看守所羈押，等期滿後再返回彰化監獄，未來也沒有假釋，必須將刑期服滿才可出獄。

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