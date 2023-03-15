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大陸 大陸焦點 特派現場

沈曉明任湖南省委書記　安徽、海南「省一把手」同步調整

▲張曉明調任湖南省委書記。（圖／CFP）

▲張曉明調任湖南省委書記。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十四屆全國兩會結束後，部分地方主政者進入中央任職不再兼任，遺缺也進行調整。根據中共中央決定，中共中央決定：沈曉明從海南調往湖南省，擔任省委書記，海南省委書記則是由現任省長馮飛擔任，至於接下國家發改委主任的鄭柵潔留下的安徽省委書記職缺，則是由吉林省長韓俊接任。

▲張曉明調任湖南省委書記。（圖／CFP）

《環球網》報導，張慶偉（前湖南省委書記）、鄭柵潔（前安徽省委書記）日前已出任新職務，3月10日，張慶偉當選為十四屆全國人大常委會副委員長。3月12日，十四屆全國人大一次會議舉行第五次全體會議，決定鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任。

據了解，接任湖南省委書記的沈曉明為浙江紹興人，學歷最高為醫學博士，從政期間大多數時間都在上海任職，後調至海南省，從代省長至省委書記，同時，他也是中共十九屆和二十屆的中央委員。

韓俊則是山東高青人，曾任國務院發展研究中心副主任，中央財經領導小組辦公室副主任，中央農村工作領導小組辦公室副主任、主任等職，2018年3月任農業農村部黨組副書記、副部長，中央農村工作領導小組辦公室副主任。

直至2020年11月，韓俊任吉林省委副書記、副省長、代省長，2021年1月當選為吉林省省長，也是第二十屆中央委員。

馮飛為江西都昌人，曾在國務院發展研究中心、工業和信息化部（工信部）工作，曾任副部長、黨組成員，2016年8月到地方歷練，擔任浙江省副省長，2017年4月升為常務副省長。

與韓俊相同的是，馮飛也是在2020年11月調任海南省委副書記，12月任海南省副省長、代省長，2021年1月當選為海南省省長，獲選為第二十屆中央委員。

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