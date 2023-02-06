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大陸 大陸焦點 特派現場

錯過出口！駕駛高速公路「快車道急剎車」　引爆49車連環撞16人亡

▲▼ 湖南車禍。（圖／上觀新聞）

▲車禍現場。（圖／上觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南長沙高速公路4日下午5時許發生死亡車禍，10分鐘內有49台車追撞，導致16死、66人傷。一名目擊者表示，當時有一名駕駛錯過出口，在快車道緊急煞車，最後有幾十輛車連續追撞。

據《封面新聞》報導，目擊者受訪表示，一名駕駛錯過望城出口，在快車道急剎車，後方車輛與其碰撞，「兩個人也不挪車，後邊幾十輛大小車連續追尾，小車先起火，引發大車起火。」

事發當下天空下著小雨，路面霧很大，整個事故路段一片狼藉，駕駛乘客等紛紛走出車外。該目擊者指出，有焦急的駕駛帶著哭腔，向過往其他車輛高喊「有沒有滅火器啊！快快！快啊！」。

▲▼ 湖南車禍。（圖／上觀新聞）

▲「車疊車」慘況。（圖／上觀新聞）

還有目擊者說，事故現場空氣中有不少煙霧，還有燒焦味，「有的小車被大貨車擠扁了，甚至有的小車被頂到了大貨車上面」、「有的車都燒成空架子了，事發地兩公里外還在堵車」。

李姓男子說，當時大火逐漸蔓延所有車道，第一輛消防車到達後沒能撲滅大火，自己花費50多萬元（人民幣，約新台幣222萬元）購買的車也被燒沒了。

住在事故路段附近約500公尺處的一位居民表示，「路面上有的車就像彈簧一樣被壓縮了，一輛大貨車在欄桿上面擦了三下才停下，還有車起火了。

警方5日發布事故通報，2023年2月4日下午5時許，許廣高速南往北方向676公里路段，先後發生多起交通事故，涉事部分車輛起火。初步調查顯示，前後約10分鐘內共發生5起交通事故，一起事故造成7人死亡、涉及車輛7台；3起事故各造成3人死亡，分別涉及車輛11台、10台、9台；另一起事故未造成人員死亡，涉及車輛12台；

通報接著稱，事故另造成66人受傷，傷者已及時送醫院全力治療，其中8人傷勢較重，生命體徵暫時平穩。

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