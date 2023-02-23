　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

▲▼小學生。（示意圖／CFP）

▲網傳安徽一國小副班長受賄數万。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽蚌埠懷遠縣近日網傳，當地一國小六年級副班長「受賄」幾萬元（人民幣，下同），引發廣泛關注和熱議。22日，懷遠縣教育體育局回應，該消息不實，傳言中提及的國小早已撤併（編按：撤銷和合併），已不存在，也並無副班長「受賄」幾萬元的情況。

據《上游新聞》報導，網傳內容提到，安徽懷遠縣火星小學一名國小生，作為班級副班長，因為擁有檢查同學作業、監督同學背書的權利，平日里收受其他班裡同學的「賄賂」高達幾萬元，還附上了相關的圖片。

媒體搜尋發現，2015年有過該國小6年級學生遭受校園暴力的相關報導。其中，央視《新聞1+1》在報導中稱，學生們被副班長霸凌，為了通過副班長的作業檢查等，學生們會把零花錢或者從家裡偷來的錢交給副班長，數額從幾塊錢到幾十塊。

事發後，教育部門回應稱，副班長向其他學生索要財物、讓其他學生喝尿的現像是存在的，對該校的校長給予撤職處分，調離該學校；對班主任給予行政降級、撤銷教師資格，調離該學校。當地警方也表示，對於學生索要財物的具體數目仍在具體調查中。涉事副班長已經轉學。

對此，懷遠縣教育體育局工作人員表示，火星小學經過撤併早已不存在，也並不存在國小副班長「受賄」幾萬元的情況，「撤併前，火星小學就是一個鄉村小學，怎麼可能存在『受賄』幾萬元的情況，簡直是胡扯！」

該工作人員還透露，在2015年，爆出過該國小多名學生遭班幹部勒索的事情，但經過了解，其實是誇大其詞，當時涉事班級的班主任是讓班幹部管理其他學生，事後班主任老師和該校校長還都因此而受到處理。

ET快訊
滴妹「春酒穿搭很有誠意」！　巨胸快撐爆
快訊／26歲女海邊遭大浪捲走！　送醫不治
快訊／力「婉」狂瀾！王婉諭任時代力量新黨主席
惡夢正要開始！　蛋農：供應要2年才會回穩
落漆級「總統府副秘書長」找6上市櫃喬事！　不懂英文破功
跑超市4趟「蛋架全空」　他酸爆：你缺的不是蛋，是錢
現金回饋神卡一次看！5張喊破10％　沒低消最佛心

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

胡錫進：攻台要速戰速決　全力爭取「以小時計」

屁孩闖400年古墓開直播！大膽開棺「擺拍+吻屍骨」...下場慘了

來！笑一個　陸大媽抓海鷗餵麻花拍照挨批

小六童長紅疹看診6年「治不好」！崩潰求醫　醫一看大驚：是癌症

整個山全倒了！內蒙古坍塌被埋者多為「司機」　涉事企惡劣內幕曝

陸「佛道宗教人員」實名系統上線　身分證等7種資訊「民眾隨意查」

救經濟賣房再出招！陸農行擬推「連心貸」　男女朋友共背貸款

快訊／塔吉克、新疆邊境附近發生7.3地震

甜美女師帶3閨蜜相親「狂吃近5千元」！他一招開溜結局超紓壓

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

胡錫進：攻台要速戰速決　全力爭取「以小時計」

屁孩闖400年古墓開直播！大膽開棺「擺拍+吻屍骨」...下場慘了

來！笑一個　陸大媽抓海鷗餵麻花拍照挨批

小六童長紅疹看診6年「治不好」！崩潰求醫　醫一看大驚：是癌症

整個山全倒了！內蒙古坍塌被埋者多為「司機」　涉事企惡劣內幕曝

陸「佛道宗教人員」實名系統上線　身分證等7種資訊「民眾隨意查」

救經濟賣房再出招！陸農行擬推「連心貸」　男女朋友共背貸款

快訊／塔吉克、新疆邊境附近發生7.3地震

甜美女師帶3閨蜜相親「狂吃近5千元」！他一招開溜結局超紓壓

就是這25人！北市曝酒駕累犯「拒測2次遭罰36萬」　還有人3度毒駕

台灣本田預告下半年還有「重量級新車」　有望是國產化大改款CR-V

陳文茜高燒40度「最新病況曝光」　突PO臥床照自嘲：死相應該不錯

電價漲不漲？特別預算再挹注台電500億　陳建仁喊話保持合理價位

最壞示範！台中騎士載小孩闖紅燈被叭不爽　攔車嗆聲下場慘

欣興遇逆風展望保守 1美系外資開槍降評

最萌人氣王搜救犬開放認養！Snow超愛撒嬌　7年退役等下一個家

溫暖照顧、堅韌復原　鄭文燦：3800億預算盡可能把照顧擴大

倒車「轉圈圈」墜60m山谷！她一關鍵躲死劫　勇消90度垂降救人

七款新作加入NVIDIA DLSS陣容　原子之心、完美音浪皆入列

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

大陸熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

快訊／塔吉克、新疆邊境附近發生7.3地震

女師帶閨蜜相親「狂吃近5千元」！他放大絕開溜

內蒙古礦廠坍塌　53人失聯2死

屁孩闖古墓開直播！大膽開棺吻屍骨...下場慘了

哥稱「妹沒繼承權」領光遺產　法官這樣判

海協會、上海市台辦助台商解難題

遊艇女僕趴一晚1.3萬！超兇辣妹被揭是大騙局

小六童長紅疹看診6年治不好！醫一看大驚：是癌症

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

醫院認「放錯胚胎」勸別計較...生母回應了

內蒙古坍塌被埋者多為司機　涉事企惡劣內幕曝

前女友組團大鬧婚宴！新郎看橫幅崩潰了

更多熱門

相關新聞

她全裸SPA遭陌生大叔闖入！店：電工師傅很正直

她全裸SPA遭陌生大叔闖入！店：電工師傅很正直

安徽一名人妻6日爆料稱，自己與丈夫在按摩店按摩時，遇到了一件讓她驚恐的事情，一名中年男子突然推門闖入，而當時她正處於全裸狀態，從趴著的狀態翻身過來，「我是光著身子哎。」對此，店方回應，「我們的電工師傅很正直，沒有看她。」

男嬰出世僅一天！在醫院離奇骨折「手臂斷兩截」

男嬰出世僅一天！在醫院離奇骨折「手臂斷兩截」

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

遊樂園大擺錘突當機…遊客慘倒掛高空直擊

陸前工信部長肖亞慶受賄 認錯繳清非法所得「降8級」強制退休

陸前工信部長肖亞慶受賄 認錯繳清非法所得「降8級」強制退休

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

關鍵字：

火星小學安徽蚌埠懷遠縣受賄

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

星宇股價慘跌！他買在頂樓「1天就賠900萬」

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

朱學恒3照打臉炎亞綸　網酸實名制將現

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

威力彩連10槓今飆10億　4星座、4生肖要發了

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面