史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

▲網傳安徽一國小副班長受賄數万。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽蚌埠懷遠縣近日網傳，當地一國小六年級副班長「受賄」幾萬元（人民幣，下同），引發廣泛關注和熱議。22日，懷遠縣教育體育局回應，該消息不實，傳言中提及的國小早已撤併（編按：撤銷和合併），已不存在，也並無副班長「受賄」幾萬元的情況。

據《上游新聞》報導，網傳內容提到，安徽懷遠縣火星小學一名國小生，作為班級副班長，因為擁有檢查同學作業、監督同學背書的權利，平日里收受其他班裡同學的「賄賂」高達幾萬元，還附上了相關的圖片。

媒體搜尋發現，2015年有過該國小6年級學生遭受校園暴力的相關報導。其中，央視《新聞1+1》在報導中稱，學生們被副班長霸凌，為了通過副班長的作業檢查等，學生們會把零花錢或者從家裡偷來的錢交給副班長，數額從幾塊錢到幾十塊。

事發後，教育部門回應稱，副班長向其他學生索要財物、讓其他學生喝尿的現像是存在的，對該校的校長給予撤職處分，調離該學校；對班主任給予行政降級、撤銷教師資格，調離該學校。當地警方也表示，對於學生索要財物的具體數目仍在具體調查中。涉事副班長已經轉學。

對此，懷遠縣教育體育局工作人員表示，火星小學經過撤併早已不存在，也並不存在國小副班長「受賄」幾萬元的情況，「撤併前，火星小學就是一個鄉村小學，怎麼可能存在『受賄』幾萬元的情況，簡直是胡扯！」

該工作人員還透露，在2015年，爆出過該國小多名學生遭班幹部勒索的事情，但經過了解，其實是誇大其詞，當時涉事班級的班主任是讓班幹部管理其他學生，事後班主任老師和該校校長還都因此而受到處理。