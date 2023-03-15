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威力彩11.6億「封牌半小時」才開獎有詭？台彩曝關鍵原因

▲▼威力彩。（圖／翻攝自YouTube／57彩券王）

▲威力彩11.6億2注均分掀起熱議，也引來外界質疑。（圖／翻攝自YouTube／57彩券王）

記者柯沛辰／綜合報導

威力彩頭獎11.6億6日2注均分，獎落高雄苓雅、台南歸仁。有民眾不解，明明晚間8點30分才開獎，為何台彩要提前30分鐘「封牌」？又為何晚間10點才能知道獎項在哪開出？對此，台彩回應，晚間8點提前關帳，是為了預留半小時統計當期銷售資訊，且開獎後也必須經過一連串流程，確認金額無誤，才能正式派彩。

綜合媒體報導，台灣彩券公司總經理謝志宏表示，當天晚上8點銷售截止後，之所以延後到晚間8點30分才開獎，是為了預留30分鐘給主電腦中心進行銷售統計，並請會計師核對簽名，待確認銷售資訊一切正確後，才能對外公開，並進行開獎程序。

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謝志宏指出，由於牽涉到派彩，每次晚間9點開獎結束後，獎號會先傳送到派彩中心後台，確認金額分配是否正確，才能算派彩成功。無論是現場，還是派彩中心，都有會計師在場。

至於有民眾質疑全程未直播，是否有公平性問題？謝志宏坦言，由於開獎前置作業長，通常要半小時以上，所以並未公開全程，但全程都有錄影，目前也持續開放民眾報名參觀開獎全程，並提供車馬費跟便當。

▼高雄苓雅「天福彩券行」開出其中一注頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼快訊／威力彩11.6億2注中獎均分　獎落南台灣2縣市。（圖／翻攝自Google Maps）

▼台南歸仁「八九九彩券行」也開出頭獎。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼快訊／威力彩11.6億2注中獎均分　獎落南台灣2縣市。（圖／翻攝自Google Maps）

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