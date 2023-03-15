法國猛男挑戰「蛋蛋舉重」　驚見舉250公斤阿北「跟蘋果一樣大」

記者林彥臣／綜合報導

來台灣發展多年的法國YouTuber「酷」（Ku）邀請他擔任柔道教練的朋友盧卡斯（Lukas）從法國來到台灣，體驗台灣的文化，在最新一期的影片中，酷帶著盧卡斯去體驗台灣特有的文化「九九神功」而且還挑戰用蛋蛋舉重，甚至還親眼看到其中一位九九神功阿北，他的蛋蛋「跟蘋果一樣大」。

「酷」帶著盧卡斯來到了九九神功的道場，師父出來迎接兩人，並且介紹了九九神功在「中國房內考」當中有提到，大約在2000年前流傳的一種「男人保健功法」。

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▲阿北示範用蛋蛋舉重250公斤。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



雖後師父放置了一組250公斤的槓片，讓一位阿北示範用蛋蛋舉重。「酷」隨後訪問了示範的阿北，練完之後有什麼功效。阿北表示，「功效太好了，可以維持2、3個小時，硬度也比較硬」。

接著「酷」與盧卡斯就穿上專用的圍裙，並且在蛋蛋上面綁上專門的帶子，準備體驗。然後阿北就先教他們熱身，也就是用手在蛋蛋上拍一拍。

▲盧卡斯表示，他看到阿北的蛋蛋像蘋果一樣大。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



盧卡斯在事後的訪談中表示，他看到阿北握著自己的蛋蛋一直搓、一直搓，看到阿北的蛋蛋，像蘋果一樣，超級大顆。

▲▼「酷」與盧卡斯都體驗了如何用蛋蛋舉重。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



隨後盧卡斯開始挑戰用蛋蛋舉重，先從0.5公斤開始，然後增加到2.5公斤，最後挑戰15公斤。

盧卡斯在事後的訪談說，他應該是全法國第一個，用蛋蛋吊起15公斤的男人，也對自己當天的表現很滿意。