LINE「熊大免費貼圖」來了！25款貼圖限時下載

▲LINE推出熊大免費貼圖，以下整理25款限時免費貼圖。（圖／翻攝LINE貼圖，下同）
記者鄒鎮宇／綜合報導
情人節免費貼圖來了！LINE近期再釋出大量免費貼圖，其中包括未在貼圖小舖的隱藏貼圖，以下為您整理25款免費貼圖，部分貼圖的因有時限，因此要把握時間下載喔！
免費貼圖區：
1.無敵星星
下載期限：2023年04月13日，180天。
2.LINETAXI×米犬日常
下載期限：2023年03月30日，90天。
3.路易威登×草間彌生系列貼圖
下載期限：2023年03月23日，180天。
4.LINE熱點×瘋狂的古人們
下載期限：2023年03月16日，90天。
5.小三美日×87小兔給你溫暖給你可愛
下載期限：2023年04月06日，90天。
6.花旗銀行×哈囉兔兔一旗兔真言
下載期限：2023年03月23日，180天。
7.郵政寶寶實用貼圖陪伴你的每一天
下載期限：2023年03月16日，180天。
隱藏免費貼圖區：
1.LINE購物商城×熊大揪你來拼團
下載期限：2023年04月13日，90天。
2.綠藤×怪奇事物所：所長的減法新體驗
下載期限：2023年04月13日，180天。
3.LINE旅遊×蘇蘇島-柴犬蘇蘇柴
下載期限：2023年04月13日，90天。
4.LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇
下載期限：2023年04月12日，90天。
5.LINE購物×紐約狗狗
下載期限：2023年04月08日，90天。
6.Tiffany&Co.新年限定萌兔貼圖
下載期限：2023年04月19日，180天。
7.SAMSUNG×垃圾人期間限定貼圖
下載期限：2023年04月06日，180天。
8.VOLVO幸運星Milu：兜風出遊篇
下載期限：2023年03月31日，180天。
9.LINE金幣派對x蘇蘇柴歡慶週年
下載期限：2023年03月31日，90天。
10.克蘭詩期間限定貼圖
下載期限：2023年03月31日，180天。
11.LINE禮物×廢物兔子
下載期限：2023年03月30日，90天。
12.熊大農場×懶得鳥你超可愛日常生活貼圖
下載期限：2023年03月30日，90天。
13.LINE購物×奇葩阿豚
下載期限：2023年03月29日，90天。
14.LINETV×理不理喵
下載期限：2023年03月23日，90天。
15.LINE購物直播×白木耳，你好
下載期限：2023年03月16日，90天。
16.愛爾納的南應大日常
下載期限：2023年03月16日，180天。
17.LINEFRIENDS×Netflix
下載期限：2023年03月15日，90天。
18.LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹
下載期限：2023年03月14日，90天。
讀者迴響