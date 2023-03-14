LINE「熊大免費貼圖」來了！25款貼圖限時下載

▲LINE推出熊大免費貼圖，以下整理25款限時免費貼圖。（圖／翻攝LINE貼圖，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

情人節免費貼圖來了！LINE近期再釋出大量免費貼圖，其中包括未在貼圖小舖的隱藏貼圖，以下為您整理25款免費貼圖，部分貼圖的因有時限，因此要把握時間下載喔！

免費貼圖區：

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1.無敵星星

下載期限：2023年04月13日，180天。

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2.LINETAXI×米犬日常

下載期限：2023年03月30日，90天。

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3.路易威登×草間彌生系列貼圖

下載期限：2023年03月23日，180天。

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4.LINE熱點×瘋狂的古人們

下載期限：2023年03月16日，90天。

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5.小三美日×87小兔給你溫暖給你可愛

下載期限：2023年04月06日，90天。

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6.花旗銀行×哈囉兔兔一旗兔真言

下載期限：2023年03月23日，180天。

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7.郵政寶寶實用貼圖陪伴你的每一天

下載期限：2023年03月16日，180天。

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隱藏免費貼圖區：

1.LINE購物商城×熊大揪你來拼團

下載期限：2023年04月13日，90天。

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2.綠藤×怪奇事物所：所長的減法新體驗

下載期限：2023年04月13日，180天。

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3.LINE旅遊×蘇蘇島-柴犬蘇蘇柴

下載期限：2023年04月13日，90天。

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4.LINE購物護照★豆豆與豆比戀人幸福篇

下載期限：2023年04月12日，90天。

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5.LINE購物×紐約狗狗

下載期限：2023年04月08日，90天。

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6.Tiffany&Co.新年限定萌兔貼圖

下載期限：2023年04月19日，180天。

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7.SAMSUNG×垃圾人期間限定貼圖

下載期限：2023年04月06日，180天。

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8.VOLVO幸運星Milu：兜風出遊篇

下載期限：2023年03月31日，180天。

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9.LINE金幣派對x蘇蘇柴歡慶週年

下載期限：2023年03月31日，90天。

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10.克蘭詩期間限定貼圖

下載期限：2023年03月31日，180天。

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11.LINE禮物×廢物兔子

下載期限：2023年03月30日，90天。

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12.熊大農場×懶得鳥你超可愛日常生活貼圖

下載期限：2023年03月30日，90天。

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13.LINE購物×奇葩阿豚

下載期限：2023年03月29日，90天。

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14.LINETV×理不理喵

下載期限：2023年03月23日，90天。

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15.LINE購物直播×白木耳，你好

下載期限：2023年03月16日，90天。

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16.愛爾納的南應大日常

下載期限：2023年03月16日，180天。

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17.LINEFRIENDS×Netflix

下載期限：2023年03月15日，90天。

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18.LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹

下載期限：2023年03月14日，90天。

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