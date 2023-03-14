北市刑大偵查佐傳「跑舞廳」被幫派打　他被調查回：沒有去過

▲北市刑大偵8隊偵查佐，遭控去舞廳還被黑幫成員毆打導致手指骨折。（圖／翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市警界日前傳出偵查佐在舞廳遭幫派成員毆打，導致手部骨折受傷，而被點名的北市刑大偵8隊黃姓偵查佐表示，並沒有出現在舞廳，且12月底也有排休，沒有上班幾乎都在家中休息，手指的傷勢則是在家中浴室摔倒造成，目前刑大督察組也將介入釐清狀況。

北市刑大偵8隊56歲的黃姓偵查佐，遭指出在2022年12月底前往位於北市大同區的新加坡舞廳，但是在舞廳內卻被人打傷，導致黃姓偵查佐手指有骨折受傷情形，此事在近日遭媒體披露，北市刑大立刻動員督察組釐清調查。

督察組根據調查，黃姓偵查佐在12月底有請長假，理由係因年底要消耗假期，且黃自稱沒有出入舞廳等不正當場所。更遑論會被人毆打，至於手指傷勢也是因在家中浴室骨折受傷，在外也並未與人結怨。

披露的新聞中，還指出現場毆打黃姓偵查佐的就是幫派成員，主要活動在文山、萬華地區，但目前警方也將釐清，黃是否有出入不正當場所，另外是否遭幫派成員毆打成傷。

督察組也指出，目前根據黃的說明，表示並沒有出入舞廳，但是也將持續清查細節，以釐清傳言是否屬實。北市警局長聞獲此事，也指示督察室針對警員涉足不正當場所以及是否遭毆打情事追查。