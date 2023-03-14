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苗栗婦糖尿病追蹤門診答非所問　電子轉診檢測診斷為失智症　

▲▼為恭醫院神經內科姜信匡醫師解說病灶。（圖／為恭醫院提供）

▲為恭醫院神經內科姜信匡醫師解說病灶。（圖／為恭醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣一名88歲婦人平時身體良好，日前由兒子陪同至診所看診糖尿病血糖追蹤，醫師發現病人對話出現答非所問的情形，初步診斷為失智症，隨即透過電子轉診系統，上轉至為恭醫院記憶門診，經過智能測驗、抽血、電腦斷層檢查等，診斷出失智症，經過藥物治療，目前情況控制良好。

位於苗栗縣頭份市的為恭醫院在去(111年)11月特別舉辦「失智症的診斷」專業教育訓練，積極協助基層醫師加強失智症的診療與照護實力，落實分級醫療、雙向轉診的合作，創造無縫接軌的雙主治模式，診所醫師表示，這名女性病人，就是透過中央健保署推動的分級醫療轉診制度，利用院、所之間的電子轉診平台，將個案轉介至為恭醫院就醫，院、所各司其職，讓病人獲得適切的照顧。

這名婦人在診所評估異常後，電子轉診至為恭醫院記憶門診，並在轉診中心人員的協助下，順利完成相關檢查。病人就診期間，雙方醫師還可透過為恭醫院開發的「轉診共照MPC」，隨時查詢病人最新相關檢驗數值及影像報告，追蹤個案治療情況，並與為恭醫院神經內科姜信匡醫師保持雙向溝通，提供雙主治醫療服務，後續轉介至為恭失智共照中心追蹤關懷。

因高齡化社會來臨，失智症人口也將持續攀升，為恭醫院神經內科姜信匡醫師表示，國內65歲以上罹患失智症人口數，大概每5歲增加1倍，失智症是一群症狀組合而成（症候群）的疾病，非正常的老化現象，若發現家中長者有記憶力減退、認知功能退化、干擾行為等等，應盡早就醫鑑別診斷及治療。

▲▼頭份晟新診所謝其欣院長看診情形。（圖／為恭醫院提供）

▲頭份晟新診所謝其欣院長看診情形。（圖／為恭醫院提供）

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